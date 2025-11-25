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Польша провела испытания по запуску суборбитальной ракеты

25 ноября 2025 10:32
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Замглавы Минобороны Цезарий Томчик объявил, что Польша успешно запустила свою суборбитальную ракету и та даже поднялась на 65 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские СМИ тут же разродились победными рапортами. Мол, все прошло безопасно и стабильно, но на такой высоте оно по-другому и не бывает. Впрочем, поляки вновь аплодируют громче, чем повод позволяет. Ракету, по словам Томчика, собирали сразу три учреждения – Военно-технический институт вооружений, авиационный завод, а также компания по производству водопроводных систем из пластика. И если США – это Луна, а Китай – марсоходы, то Польша, судя по всему, явила миру первый в истории случай полета стоковой трубы в стратосферу.

# Новости Польши # Международная политика

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