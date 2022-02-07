Лукашенко о Латушко: «Я его назначил. А если бы я Макея послушал, я бы его не назначал и правильно бы поступил»

Владимир Соловьев: Почему все эти люди, это о чем свидетельствует, о том, что вы где-то их не увидели? Не досмотрели? И почти каждая история, это в том числе история такого личного предательства или разочарования.

Александр Лукашенко:

Нет, ну если взять этот персонаж, который вы назвали, так я разве недосмотрел? Это была моя вина, мягкотелость я проявил на последнем даже этапе, когда он вернулся из Франции послом. Макей, МИД мне предлагали не брать его в кадровый реестр Президента. Пусть идет, где-то там устроится и живет. Но он просил на коленях: вот направьте меня в театр Янки Купалы, национальный наш главный театр. И когда Макей предложил его не назначать, я говорю: слушай, ну вернулся парень, белорус вроде и прочее, давай назначим на театр, пусть работает. Вот я его назначил. А если бы я Макея послушал, я бы его не назначал и правильно бы поступил. Но назначая, он это недавно говорил, я ему сказал: «Знаешь, Павел, не дай бог ты предашь страну. Ладно, – говорю, меня, но если ты предаешь страну, я тебя «повешу». Ну так, шутя. Он где-то сказал, это была правда. Но вот случилось, быстро перекрасился, переобулся и повел себя таким образом. А то, что наши творческие работники себя так повели, – в большинстве своем они заблудшие. Они не враги.

Впрочем, это интервью нужно смотреть и слушать целиком (а не только лишь вырванные из контекста отдельные фрагменты). Такая возможность есть на интернет площадке интервьюера и появится у наших коллег по телеэфиру – на канале «Беларусь 1». Не пропустите возможность взглянуть шире на события в и вокруг Беларуси.

Читайте также:

Лукашенко о событиях 2020-го: «Я – автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть»

Лукашенко в интервью Соловьеву: «Я не считаю себя Создателем»

«Это даже не служба, это служение». Лукашенко ответил на вопрос, как долго он будет Президентом Беларуси