Почти 2 часа откровенных разговоров. Полная версия интервью Лукашенко вышла на YouTube-канале Соловьёв Live

Мировая премьера с несколькими громкими тизерами накануне. На YouTube-канале Соловьев Live вышла полная версия интервью Александра Лукашенко, которое взял российский журналист Владимир Соловьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мировая премьера с несколькими громкими тизерами накануне. На YouTube-канале Соловьев Live вышла полная версия интервью Александра Лукашенко, которое взял российский журналист Владимир Соловьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прямые ответы на жесткие вопросы, почти два часа откровенных разговоров и заявления, которые звучат впервые.