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Почти 2 часа откровенных разговоров. Полная версия интервью Лукашенко вышла на YouTube-канале Соловьёв Live

07 февраля 2022 10:38
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Мировая премьера с несколькими громкими тизерами накануне. На YouTube-канале Соловьев Live вышла полная версия интервью Александра Лукашенко, которое взял российский журналист Владимир Соловьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 2 часа откровенных разговоров. Полная версия интервью Лукашенко вышла на YouTube-канале Соловьёв Live-1

Прямые ответы на жесткие вопросы, почти два часа откровенных разговоров и заявления, которые звучат впервые.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Владимир Соловьёв # Александр Лукашенко # Фотофакт

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