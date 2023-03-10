«Были лётчицами, артиллеристами, снайперами». Новая книга о женщинах-героях вышла в издательстве «Беларусь»
Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»:
Новая книга вышла в издательстве «Беларусь» в серии «История для школьников». Серия была основана в 2012 году. Данная книга рассказывает о женщинах – Героях Советского Союза, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
Автором этой книги является известный белорусский историк Борис Дмитриевич Долготович. В книге вы найдете информацию о женщинах, которые самоотверженно сражались в годы войны наравне с мужчинами. Их боевой подвиг описан в этой книге.
Причем, если многие знают о подвиге женщин, которые были медсестрами, связистками, в этой книге вы найдете информацию о женщинах, которые были летчицами, артиллеристами, снайперами, подпольщиками. Они наравне со своими отцами, мужьями, сыновьями сражались за Родину.
Анжела Садовская:
Данная книга имеет богатый иллюстративный материал. Она рассчитана на школьников среднего, старшего школьного возраста, студентов. Будет интересно всем, кто интересуется военной историей нашей страны.
Мы часто слышим, что женщина и война – понятия несовместимые. Вопреки всему, в годы Великой Отечественной войны женщины нашей страны становились рядом со своими отцами, мужьями, сыновьями сражаться за Победу. История никогда не знала такого массового участия женщин в войне. Причем большинство женщин принимали участие в этой войне по зову сердца. Не потому, что они были призваны, а потому, что они хотели приблизить День Победы.
Мы гордимся подвигом наших женщин, которые приняли участие в Великой Отечественной войне, приблизили День Победы и наравне с мужчинами сделали так, что мы сегодня живем под мирным небом.
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