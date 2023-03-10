«Были лётчицами, артиллеристами, снайперами». Новая книга о женщинах-героях вышла в издательстве «Беларусь»

Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»:

Новая книга вышла в издательстве «Беларусь» в серии «История для школьников». Серия была основана в 2012 году. Данная книга рассказывает о женщинах – Героях Советского Союза, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Автором этой книги является известный белорусский историк Борис Дмитриевич Долготович. В книге вы найдете информацию о женщинах, которые самоотверженно сражались в годы войны наравне с мужчинами. Их боевой подвиг описан в этой книге.