«Они превращают наш мир в ад». Кто хочет «поджечь» Молдову? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, ведущая:
Кому мало пылающей Украины и хочется поджечь еще и Молдову?
Зеленский заинтересован в том, чтобы расширить географический ареал войны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют второй фронт – это смерти подобно.
А надо ли это Зеленскому? Ведь как только великая Румыния формируется, сразу вопрос о Черновцах. Простите, но это тоже Румыния была.
Игроки не они. Играет не Кишинев. И даже не Украина. Играет глобальный игрок – Соединенные Штаты.
Я их называю мультитолерасты. Потому что они превращают наш мир в ад.
Надо доводить до логического завершения. В противном случае эта гниль европейская интересов этих уродских захлестнет весь мир.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить». На телеканале «Россия-Беларусь» в воскресение, 12 марта, в 21:00.
Подписывайтесь на нас в Telegram!