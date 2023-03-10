«Они превращают наш мир в ад». Кто хочет «поджечь» Молдову? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, ведущая:

Кому мало пылающей Украины и хочется поджечь еще и Молдову?

Зеленский заинтересован в том, чтобы расширить географический ареал войны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют второй фронт – это смерти подобно.

А надо ли это Зеленскому? Ведь как только великая Румыния формируется, сразу вопрос о Черновцах. Простите, но это тоже Румыния была.

Игроки не они. Играет не Кишинев. И даже не Украина. Играет глобальный игрок – Соединенные Штаты.

Я их называю мультитолерасты. Потому что они превращают наш мир в ад.

Надо доводить до логического завершения. В противном случае эта гниль европейская интересов этих уродских захлестнет весь мир.