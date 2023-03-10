Прямой эфир

«Они превращают наш мир в ад». Кто хочет «поджечь» Молдову? Анонс «САСС уполномочен заявить»

10 марта 2023 15:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?  

«Они превращают наш мир в ад». Кто хочет «поджечь» Молдову? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, ведущая:  
Кому мало пылающей Украины и хочется поджечь еще и Молдову?  

«Они превращают наш мир в ад». Кто хочет «поджечь» Молдову? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Зеленский заинтересован в том, чтобы расширить географический ареал войны.  

«Они превращают наш мир в ад». Кто хочет «поджечь» Молдову? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют второй фронт – это смерти подобно.  

«Они превращают наш мир в ад». Кто хочет «поджечь» Молдову? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

А надо ли это Зеленскому? Ведь как только великая Румыния формируется, сразу вопрос о Черновцах. Простите, но это тоже Румыния была.  

«Они превращают наш мир в ад». Кто хочет «поджечь» Молдову? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Игроки не они. Играет не Кишинев. И даже не Украина. Играет глобальный игрок – Соединенные Штаты.  

«Они превращают наш мир в ад». Кто хочет «поджечь» Молдову? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Я их называю мультитолерасты. Потому что они превращают наш мир в ад.  

«Они превращают наш мир в ад». Кто хочет «поджечь» Молдову? Анонс «САСС уполномочен заявить»-19

Надо доводить до логического завершения. В противном случае эта гниль европейская интересов этих уродских захлестнет весь мир.  

«Они превращают наш мир в ад». Кто хочет «поджечь» Молдову? Анонс «САСС уполномочен заявить»-22

Надежда Сасс:  
«САСС уполномочен заявить». На телеканале «Россия-Беларусь» в воскресение, 12 марта, в 21:00. 

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Были лётчицами, артиллеристами, снайперами». Новая книга о женщинах-героях вышла в издательстве «Беларусь»
10 марта 2023 14:47

«Были лётчицами, артиллеристами, снайперами». Новая книга о женщинах-героях вышла в издательстве «Беларусь»

Олег Романов: более 100 предложений поступило по проекту программы партии «Белая Русь»
10 марта 2023 14:42

Олег Романов: более 100 предложений поступило по проекту программы партии «Белая Русь»

Лазаревич: в Беларуси создано всё, чтобы женщина могла реализовать себя ещё как и бизнес-вумен
10 марта 2023 14:32

Лазаревич: в Беларуси создано всё, чтобы женщина могла реализовать себя ещё как и бизнес-вумен