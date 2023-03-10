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Олег Романов: более 100 предложений поступило по проекту программы партии «Белая Русь»

10 марта 2023 14:42
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Новости Беларуси. Более 100 предложений поступило по проекту программы новой политической партии, создание которой инициировало общественное объединение «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 10 марта, заявил его председатель Олег Романов встречаясь со студентами Полоцкого государственного университета.  

«Молодых людей интересует их профессия». В Полоцком университете провели «Зачетный разговор».  

Олег Романов: более 100 предложений поступило по проекту программы партии «Белая Русь»-1

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:  
В основном людей волнуют сюжеты, касающиеся социального обеспечения, гарантий трудовых и пенсионных. Людей волнуют вопросы, которые касаются сохранения культурных ценностей, национальной идентичности белорусского народа. Эти и другие предложения, которые нам поступают, мы самым внимательным образом рассматриваем. И сейчас, буквально в эти дни, часы, идет работа по совершенствованию программы, чтобы на следующей неделе уже обновленный проект программы мы предложили обществу.  

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# Белая Русь # общество # Олег Романов # Фотофакт

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