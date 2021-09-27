11-летний мальчик умер в литовском лагере для мигрантов. Есть сведения, что ребёнка били электрошокером

Новости Литвы. В литовском лагере для мигрантов скончался 11-летний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик был убит полицейскими, а его отца арестовали при попытке бегства в Германию. Сообщение и видео об этом поступили в редакцию информационного интернет-портала DELFI. Также есть сведения, что против ребенка был применен электрошокер.

Местные власти отрицают причастность правоохранителей к смерти мальчика и использование спецсредства. По заявлению директора Центра приема беженцев, он умер в результате болезни. Об ухудшении самочувствия сотрудникам Центра сообщил отец. Ребенок был доставлен в больницу, где и скончался.