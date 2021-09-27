11-летний мальчик умер в литовском лагере для мигрантов. Есть сведения, что ребёнка били электрошокером
Новости Литвы. В литовском лагере для мигрантов скончался 11-летний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик был убит полицейскими, а его отца арестовали при попытке бегства в Германию. Сообщение и видео об этом поступили в редакцию информационного интернет-портала DELFI. Также есть сведения, что против ребенка был применен электрошокер.
Местные власти отрицают причастность правоохранителей к смерти мальчика и использование спецсредства. По заявлению директора Центра приема беженцев, он умер в результате болезни. Об ухудшении самочувствия сотрудникам Центра сообщил отец. Ребенок был доставлен в больницу, где и скончался.
Отмечается, что в тот же день в Рукле, городе, где проживают несколько сотен нелегальных мигрантов, произошли беспорядки. На видеозаписях, которые были сняты беженцами, видно, что сотрудники Службы общественной безопасности Литвы применяют слезоточивый газ. В итоге протест был подавлен, а несколько мигрантов, пытавшихся бежать, были задержаны и возвращены в лагерь.
Ранее зарубежные СМИ сообщали о тяжелых условиях жизни беженцев в литовских лагерях. Пресса сравнивает их с концлагерями. Центры строятся в лесах, где люди сталкиваются с нехваткой еды, изоляцией, различными заболеваниями, тяжелыми погодными условиями и унизительным обращением.
Читайте также:
Мальчика зовут Грация, он из Конго. Его забрали с границы в гродненскую больницу, и вот что он рассказал
Беженец о ситуации на границе: нам здесь очень плохо, воду берём в реке. Мы все больны
«Применяется сценарий управляемого хаоса». Доктор политических наук о беженцах на белорусской границе