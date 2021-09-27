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11-летний мальчик умер в литовском лагере для мигрантов. Есть сведения, что ребёнка били электрошокером

27 сентября 2021 11:35
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Новости Литвы. В литовском лагере для мигрантов скончался 11-летний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик был убит полицейскими, а его отца арестовали при попытке бегства в Германию. Сообщение и видео об этом поступили в редакцию информационного интернет-портала DELFI. Также есть сведения, что против ребенка был применен электрошокер.

11-летний мальчик умер в литовском лагере для мигрантов. Есть сведения, что ребёнка били электрошокером-1

Местные власти отрицают причастность правоохранителей к смерти мальчика и использование спецсредства. По заявлению директора Центра приема беженцев, он умер в результате болезни. Об ухудшении самочувствия сотрудникам Центра сообщил отец. Ребенок был доставлен в больницу, где и скончался.

11-летний мальчик умер в литовском лагере для мигрантов. Есть сведения, что ребёнка били электрошокером-4

Отмечается, что в тот же день в Рукле, городе, где проживают несколько сотен нелегальных мигрантов, произошли беспорядки. На видеозаписях, которые были сняты беженцами, видно, что сотрудники Службы общественной безопасности Литвы применяют слезоточивый газ. В итоге протест был подавлен, а несколько мигрантов, пытавшихся бежать, были задержаны и возвращены в лагерь.

11-летний мальчик умер в литовском лагере для мигрантов. Есть сведения, что ребёнка били электрошокером-7

Ранее зарубежные СМИ сообщали о тяжелых условиях жизни беженцев в литовских лагерях. Пресса сравнивает их с концлагерями. Центры строятся в лесах, где люди сталкиваются с нехваткой еды, изоляцией, различными заболеваниями, тяжелыми погодными условиями и унизительным обращением.

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# Беженцы # Фотофакт

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