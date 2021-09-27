Лазуткин: пока Навальный сидит, западные СМИ пиарят Ходорковского. Это такой запасной Навальный

Новости Беларуси. «Занимательная политология». Тема очередного выпуска – выборы в России. Белорусские специалисты внимательно следили за избирательной кампанией. Но в первую неделю мы не увидели ни массовых протестов, ни беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что это значит и поменялась ли западная тактика цветных революций, попытался разобраться Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Зимой, после отравления Навального, в Москве и Петербурге прошли массовые акции по типу белорусских. Со сцепками, перекрытием дорог, драками с ОМОНом и координацией через Telegram. Но на прошлой неделе, во время парламентских выборов, ничего подобного не наблюдалось. И это говорит не о том, что всех врагов победили, а о том, что уличные протесты и у нас, и в России управляются по команде. Когда и в какой момент отдается эта команда, до конца не ясно.

– В аэропорту полчаса назад борт № 1 улетел.

– Так, сенсация у нас. Вы хотите сказать, что Лукашенко улетел?

– Ну, говорят так.

– Спасибо.

– Как-то так.

– Кто источник, можно говорить?

Андрей Лазуткин:

Это Минск прошлым летом. Обратите внимание, у молодого человека надпись «штаб» на микрофоне. Это означает «штаб Навального». Год назад эти граждане бегали по Минску и снимали вот такие ни разу не постановочные сюжеты. В России их участие тоже заметили и сделали правильные выводы. Что происходило там дальше? То же самое, что у нас, то есть зачистка оппозиции. Сеть Навального, с которой работали англичане и американцы, была признана экстремистской и закрыта. Вторая часть этой сети – это иностранные СМИ, которые вещают на Россию – пока работают, но со статусом иностранного агента. И, похоже, Байден ищет какие-то новые варианты. Очевидно, американцы поняли, что невозможно быстро вырастить оппозицию, которая будет кидаться под танки и жечь машины. Даже в маленькой Беларуси силовой вариант не сработал, а в России он тем более не сработает. Значит, нужно влияние на российскую систему изнутри, чтобы к власти постепенно приходили удобные люди. Как в свое время пришел Горбачев. То есть не надо свергать Путина, лучше подсунуть ему своего человека в окружение. А Навальный, который вроде как главный враг Путина (так о нем пишет западная пресса), – это такой зицпредседатель Фунт, как в «Золотом теленке». Он не реальный руководитель оппозиции, это подставное лицо, которое назначили сидеть.

Кстати, пока Навальный сидит и общаться не может, западные СМИ пиарят другого деятеля – Михаила Борисовича Ходорковского. Это такой запасной Навальный. Он тоже сидел, но, правда, сегодня сидит не в колонии, а в Лондоне. Это человек, которого Запад рассматривает как ручного лидера «демократической» России. И вот что этот лидер сегодня говорит про Беларусь.

– Что, по-вашему, будет с Беларусью и с Лукашенко?

– Лукашенко сожрут.

– Белорусы или россияне?

– Белорусы при помощи россиян. Это точно.

– В ближайшее время?

Андрей Лазуткин:

То, что у Ходорковского на языке, то у британской разведки на уме. И сейчас они думают, что делать дальше с белорусским протестом. Вы слышали фразу: «Сожрут с помощью россиян». Что это значит? Для успешного переворота в Беларуси надо искать новых лидеров, которые бы устроили Россию хотя бы на первых порах. Но выдвигать таких на передний план слишком рискованно для американцев. Какой бы это ни был ручной человек, все равно есть риск, что протест перейдет под чужое управление. Поэтому желательно, чтобы лидером был не умеренный демократ, а отморозок-фашист и еще желательно людоед. Американцы только таких и поддерживают, например, в Латинской Америке или Африке. А вспомним замечательного Виктора Бабарико. Материалы по латвийскому банку, где отмывались деньги, предоставили не просто латыши. Фактически это было сделано по команде американцев. То есть они его нашими руками посадили.