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Как привить школьникам любовь к спорту – объяснил учитель физкультуры

01 сентября 2025 16:10
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Таланты и победители олимпиад, а также педагоги, которые умеют привить любовь к предмету и учебе. С какими достижениями идем в школу? Кто показывает пример сверстникам своими успехами? Кто летом покорял новые образовательные вершины и вернется в класс с кубками и медалями? Кем гордятся учителя, родители и вся страна? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Участвовало 35 команд – об олимпиадах по геологии среди школьниках поговорили с экспертом.

Екатерина Забенько, ведущая:
Как привить все-таки детям любовь к спорту? Всего ли сегодня хватает для того, чтобы стать титулованным спортсменом в школьных стенах? Конечно, при желании учителя.

Как привить школьникам любовь к спорту – объяснил учитель физкультуры-2

Владимир Ринне, учитель физической культуры средней школы № 66:
На самом деле, все-таки я думаю, что личный пример очень важен для ребенка, потому что дети смотрят на взрослых, повторяют. Я являюсь также призером соревнований городских. Дети это видят и хотят повторить. Многие хотят даже превзойти тренера, и это очень круто. Детям на данный момент хватает всего, чтобы заниматься спортом и становиться победителями соревнований. Если вдруг ребенку становится мало нашего спортивного зала в школе, мы сотрудничаем и с СДЮШОР, и со спортивными центрами. Поэтому более перспективных и талантливых детей мы уже отдаем туда. Там, где с ними работают профессиональные тренеры.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Образование в Беларуси # Школьники

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