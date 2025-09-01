Как привить школьникам любовь к спорту – объяснил учитель физкультуры

Таланты и победители олимпиад, а также педагоги, которые умеют привить любовь к предмету и учебе. С какими достижениями идем в школу? Кто показывает пример сверстникам своими успехами? Кто летом покорял новые образовательные вершины и вернется в класс с кубками и медалями? Кем гордятся учителя, родители и вся страна? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Участвовало 35 команд – об олимпиадах по геологии среди школьниках поговорили с экспертом.

Екатерина Забенько, ведущая:

Как привить все-таки детям любовь к спорту? Всего ли сегодня хватает для того, чтобы стать титулованным спортсменом в школьных стенах? Конечно, при желании учителя.