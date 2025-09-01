Турчин посетил предприятия молочного и мясного производств Слуцка

Первой точкой стал сыродельный комбинат. Сейчас на предприятии реализуется шесть инвестиционных проектов. Они связаны в первую очередь с наращиванием объемов производства молока и сыров с длительными сроками созревания. Один из знаковых проектов – выделение бычьего лактоферрина. Он будет использоваться в производстве детского питания и обогащения молочных продуктов полезными веществами.

Александр Герасименок, генеральный директор Слуцкого сыродельного комбината:

Ежедневно мы перерабатываем на сегодняшний день порядка 3350 тонн молока, соответственно, выпускаем востребованную продукцию как на внутреннем рынке, так и на экспорте. Нашу продукцию знают практически в 37 странах мира на сегодняшний день. То есть мы экспорт осуществляем в эти страны на постоянной основе.

Продолжается переоснащение и на Слуцком мясокомбинате. Здесь будет внедрен процесс производства мясных полуфабрикатов с применением технологии предварительного шокового охлаждения. Это позволяет быстро снизить температуру продукта и обеспечить более длительное хранение без потери качества. В перспективе у предприятия – выход на новые экспортные рынки.