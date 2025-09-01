Турчин посетил предприятия молочного и мясного производств Слуцка

Премьер-министр Беларуси посетил предприятия молочного и мясного производств Слуцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первой точкой стал сыродельный комбинат. Сейчас на предприятии реализуется шесть инвестиционных проектов. Они связаны в первую очередь с наращиванием объемов производства молока и сыров с длительными сроками созревания. Один из знаковых проектов – выделение бычьего лактоферрина. Он будет использоваться в производстве детского питания и обогащения молочных продуктов полезными веществами.
Александр Герасименок, генеральный директор Слуцкого сыродельного комбината:
Ежедневно мы перерабатываем на сегодняшний день порядка 3350 тонн молока, соответственно, выпускаем востребованную продукцию как на внутреннем рынке, так и на экспорте. Нашу продукцию знают практически в 37 странах мира на сегодняшний день. То есть мы экспорт осуществляем в эти страны на постоянной основе.
Продолжается переоснащение и на Слуцком мясокомбинате. Здесь будет внедрен процесс производства мясных полуфабрикатов с применением технологии предварительного шокового охлаждения. Это позволяет быстро снизить температуру продукта и обеспечить более длительное хранение без потери качества. В перспективе у предприятия – выход на новые экспортные рынки.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Сегодня мы видим, что уровень рентабельности, если мы говорили, на цельномолочную продукцию на Слуцком сыродельном – порядка 6 %, тут она не более 10 %. То есть мы говорим, что ответственный подход наших производителей, которые сегодня, в принципе, подняли цену, скажем, до тех каких-то минимально возможных размеров, которые позволяют им функционировать прибыльно. Причем мы еще говорим, что рентабельность должна быть такого уровня, которая позволяет проводить вот эти масштабные инвестиции.
Важно, что производства в небольших населенных пунктах не закрываются. Сохраняются рабочие места для живущих там людей. И зачастую они являются градообразующими предприятиями.