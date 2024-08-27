Лукашенко о недоборах в аграрных вузах: это входит в сферу Минсельхозпрода, им, видимо, не до образования

Беларусь живет в очень тяжелый период и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом сегодня, 27 августа, заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками этого большого и серьезного разговора, который вышел за границы обсуждения исключительно образовательной отрасли, стали без малого 2 600 человек: от чиновников до преподавателей.

Тема дефицита профессий пройдет красной нитью педсовета. Образование – это сфера отложенных дивидендов. Качественное образование – сильное государство. Это не столько о названии специализированной выставки. Это о приоритетах. И от их выполнения зависит многое, причем зачастую не с мгновенным эффектом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, недобора быть не должно, но хорошо, что вы сказали, что это ваша вина. Ну, не только ваша, это вина и всего общества, и власти вина, что у нас недоборы по отдельным специальностям, особенно очень остро востребованными в стране. У других категорий людей и у власти есть много наиважнейших вопросов, которые надо решать. Я бы вас попросил, чтобы вы решили эту проблему, вы и ваши подчиненные в вузах. И мы серьезно возьмемся за аграрные вузы, изучим, почему это происходит. Это не входит в сферу Министерства образования – это Министерство сельского хозяйства. Ну, им, видимо, не до образования. Разберемся.

Развитие высшей школы обсуждали на февральской встрече с ректорами вузов. Выводы были сделаны. Корректировки ведутся. Но теперь перед сферой образования не менее важная функция воспитательная – корректировка пробелов в семье. А чего ожидать от родителей, школьные годы которых прошли во время постоянных перемен образовательного процесса.