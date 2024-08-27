Дисна всегда славилась мастерами – какие изделия можно увидеть в городском доме ремёсел

Мы приехали в самый маленький город Беларуси, Дисну. Хоть обойти его можно всего за полтора часа, если останавливаться возле каждой достопримечательности, здесь с удовольствием можно провести все выходные.

Здесь можно присмотреть оригинальные сувениры и уютные изделия для дома. Дисна всегда славилась мастерами. Сыры были завидным деликатесом, за валенками к шаповалам выстраивались очереди, а керамическая плитка украшала дворцы Петербурга. Традиции сохраняют и приумножают, радужное вязание, ажурная вышивка, резьба по дереву – практически по всем ремеслам здесь есть специалисты. Самое главное, они обучают народному арту новое поколение и всех желающих.

Маляваныя дываны – бренд Поозерья. Райскими и природными сюжетами наши предки украшали свои хаты и дарили их на свадьбу, привносили нотку радости в крестьянские будни. Среди известных мастеров был Язеп Дроздович, он ходил по деревням и делал красоту на заказ. Зарабатывал себе на учебу в Дисненской гимназии. Его космические полотна сегодня – достояние страны. Современные последователи любят изображать журавлей и клюкву – символы Ельни.

Людмила Ганебная, директор Дисненского городского Дома ремесел:

У нас очень было развито вязание крючком. Может, соседство с Латвией – водились овцы, пряли нитку, поэтому из нее вязалось. Под кроватью темные силы – их надо было закрыть. Подузорник был с остренькими углами такими – закрыть.