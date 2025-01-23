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Вальщик леса о Лукашенко: как был белорус, так и есть белорус, болеет за нашу страну

23 января 2025 16:23
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Вальщик леса о Лукашенко: как был белорус, так и есть белорус, болеет за нашу страну-2

Иван Липский, вальщик леса Логойского лесхоза:
Каждый день почти по телевизору вижу. Как был белорус, так и есть белорус, я так считаю. Болеет за нашу Беларусь. Отстаивает всеми силами. Мне кажется, к народу он не поменялся. Я не знаю, как к руководящим, как к чиновникам, но к народу – не поменялось.

# Интервью # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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