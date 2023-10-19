Вакцинация от гриппа продолжается в Минской области. Кому обязательно стоит привиться?

Новости Беларуси. В поликлиниках центрального региона продолжается прививочная кампания. Есть вариант вакцинироваться бесплатно или за деньги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На выбор предлагают три препарата.

Врачи напоминают: в первую очередь защита от гриппа важна для групп высокого риска. Это дети и взрослые с хроническими заболеваниями, беременные, а также люди старше 65 лет. Вакцинироваться рекомендуют и тем, кто в силу своей профессии общается с большим количеством людей. Это врачи, педагоги, работники торговли.

Виктор Перхальский, заведующий поликлиникой Столбцовской ЦРБ:

На сегодня у нас привито где-то 2 540 человек. Работает у нас прививочный кабинет в поликлинике с 8:00 до 18:00. И во всех сельских амбулаториях также идет прививочная кампания, работа тоже идет с 8:00 до 18:00 и в субботу с 09:00 до 15:00, как в поликлинике, так и в амбулаториях района.

К слову, на выработку иммунитета после прививки требуется 8-12 дней. И с учетом того, что сезон высокой заболеваемости уже начался, стоит поторопиться с вакцинацией.