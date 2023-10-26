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Лукашенко: несмотря на политику в отношении Беларуси, мы сторонники Европейского союза

26 октября 2023 10:40
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Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который прибыл в Минск для участия в международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой теме был посвящен и разговор во Дворце Независимости.

Как подчеркнул глава государства, несмотря на санкции, наша страна является ярым сторонником сохранения ЕС, ведь это один из центров в мире. И если его разрушить, что неоднократно отмечал белорусский лидер, турбулентность ощутят все.

Лукашенко: несмотря на политику в отношении Беларуси, мы сторонники Европейского союза-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы абсолютно за то, чтобы Европейский союз существовал. Но в чем наши, наверное, совпадают позиции, мы очень хотим, чтобы Европейский союз был мощным, крепким, суверенным и независимым объединением. Мы на это нацелены. И вы это должны знать. При всех нюансах в отношениях и даже той политики, которую сегодня союз проводит в отношении Беларуси, мы сторонники союза. С санкциями мы сталкиваемся не впервые, вы это знаете. Мы их преодолели по большому счету. Да, в связи с перестройкой логистики прежде всего и финансовыми вопросами, прохождением оплат и так далее есть проблемы. Но, думаю, мы справимся и с этими проблемами. В принципе, справились, но определенные потери есть. Я думаю, мы наверстаем в следующем году, уйдем от этих проблем.

Лукашенко: несмотря на политику в отношении Беларуси, мы сторонники Европейского союза-4

Президент отметил, что позиции Беларуси и Венгрии схожи и в отношении украинского вопроса. Эта война нам не нужна. Как считает Александр Лукашенко, ЕС мог бы остановить военный конфликт. Однако все понимают, что давление на союз из-за океана мощное. Молчание – это очередной шаг к разрушению существующего миропорядка и полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия.

# Беларусь-Евросоюз # Александр Лукашенко # Петер Сийярто # Фотофакт

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