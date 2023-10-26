Лукашенко: несмотря на политику в отношении Беларуси, мы сторонники Европейского союза

Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который прибыл в Минск для участия в международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой теме был посвящен и разговор во Дворце Независимости.

Как подчеркнул глава государства, несмотря на санкции, наша страна является ярым сторонником сохранения ЕС, ведь это один из центров в мире. И если его разрушить, что неоднократно отмечал белорусский лидер, турбулентность ощутят все.