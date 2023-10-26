Про конкурс узнала от подруги. Финалистка рассказала, как попала на реалити-шоу «Есть девчонка одна»

Юрий Царев, ведущий: Как вы попали на шоу? Как вас нашли или вы сами нашлись?

Анастасия Пискунова, финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна», оператор машинного доения:

Все быстро, подружка позвонила, говорит, что есть такой конкурс «Есть девчонка одна». Как раз наша профессия. Давай тебя туда. Тебе как раз 32, ты подходишь. Я говорю, давай, попробуем, что это такое. Мы сняли это любительское видео, мы послали. И когда мне позвонили и сказали, что я прошла, конечно, для меня это был шок.

Юлия Самусенко, ведущая:

Почему вообще выбрали именно эту профессию?

Анастасия Пискунова:

Я уже привыкла, мне нравится. Изначально, конечно, мне не очень нравилось. Это ранний подъем, к пяти часам я иду на работу. Сутки практически я работаю. Для меня было это тяжело. Когда уже втянулась, мне даже как-то нравится. Это животное, животное бывает разное. Оно может быть доброе, к каждому животному мы должны найти подход. Вот это очень интересно.

Александр Меженный, ведущий:

Давайте поговорим про детей и про рыбалку. Самый большой улов?