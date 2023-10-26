Про конкурс узнала от подруги. Финалистка рассказала, как попала на реалити-шоу «Есть девчонка одна»

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анастасия Пискунова, финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна», оператор машинного доения.
Как проходил отбор на шоу?
Юрий Царев, ведущий:
Как вы попали на шоу? Как вас нашли или вы сами нашлись?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анастасия Пискунова, финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна», оператор машинного доения.
Юрий Царев, ведущий:
Как вы попали на шоу? Как вас нашли или вы сами нашлись?
Анастасия Пискунова, финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна», оператор машинного доения:
Все быстро, подружка позвонила, говорит, что есть такой конкурс «Есть девчонка одна». Как раз наша профессия. Давай тебя туда. Тебе как раз 32, ты подходишь. Я говорю, давай, попробуем, что это такое. Мы сняли это любительское видео, мы послали. И когда мне позвонили и сказали, что я прошла, конечно, для меня это был шок.
Юлия Самусенко, ведущая:
Почему вообще выбрали именно эту профессию?
Анастасия Пискунова:
Я уже привыкла, мне нравится. Изначально, конечно, мне не очень нравилось. Это ранний подъем, к пяти часам я иду на работу. Сутки практически я работаю. Для меня было это тяжело. Когда уже втянулась, мне даже как-то нравится. Это животное, животное бывает разное. Оно может быть доброе, к каждому животному мы должны найти подход. Вот это очень интересно.
Александр Меженный, ведущий:
Давайте поговорим про детей и про рыбалку. Самый большой улов?
Анастасия Пискунова:
Примерно 2 килограмма.
Александр Меженный:
На что ловили?
Анастасия Пискунова:
На спиннинг.
Юлия Самусенко:
Как вы все успеваете? Вы так хорошо выглядите, вы мама четверых детей.
Анастасия Пискунова:
Здесь ты должна успевать, быть мамой четверых детей тоже тяжело. Приготовить поесть, постирать, сделать уроки. Стараюсь успевать.
Юрий Царев:
Что для вас в конкурсе было самым неожиданным? Как вам наш ведущий?
Анастасия Пискунова:
Я довольна, мне он с первой встречи понравился, веселый и интересный.
Александр Меженный:
Вы смотрели уже выпуски. Вы уже представляете конкуренток. Вы уже кого-то боитесь или в целом настроены на победу весьма решительно?
Анастасия Пискунова:
Нет, я никого не боюсь, по жизни такой человек, что я не боюсь ничего. Поэтому я настроена на победу, как и каждая участница.
Юлия Самусенко:
Наверняка какой-то конкурс особо запомнился. Он был наиболее сложным, например, в эмоциональном плане, или физическом, или вам как-то все очень легко и просто давалось?
Анастасия Пискунова:
Два конкурса не очень были сложные, но дегустировать сыр и говорить его название, хотя их же очень много. А ты должна сказать какой, вот это было тяжело. Но сап запомниться на всю жизнь.
Юлия Самусенко:
Какие эмоции были, впечатления от города, от столицы?
Анастасия Пискунова:
Моя первая поездка мне очень понравилась. Интересный город, было очень интересно. Город очень большой. Я очень рада, что я приехала сюда уже в третий раз.