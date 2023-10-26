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Лугина: белорусская лёгкая промышленность растёт достаточно стабильно, работа даёт свои плоды

26 октября 2023 08:41
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Новости Беларуси. Площадка для новых контрактов. Международная выставка-ямарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лугина: белорусская лёгкая промышленность растёт достаточно стабильно, работа даёт свои плоды-1

В рамках экспозиции пройдут модные показы и шоу, выступления спикеров и бизнес-встречи. Представлены лучшие образцы отечественной и зарубежной продукции.

Лугина: белорусская лёгкая промышленность растёт достаточно стабильно, работа даёт свои плоды-4

Сергей Балыкин, первый вице-губернатор первый заместитель председателя правительства Оренбургской области (Россия):
Отдельно у нас будет подписание соглашения сегодня рамочного между Беларусью и Оренбургской областью в рамках сотрудничества на 2024 год. Поэтому впечатлений много. Мы потрясены открытием выставки. Наши коллеги есть, которые не первый раз присутствуют, они понимают, что год от года растет очень уровень выставки и профессионализм.

Лугина: белорусская лёгкая промышленность растёт достаточно стабильно, работа даёт свои плоды-7

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Отрасль растет достаточно стабильно, эта работа дает свои плоды. Мы гордились и будем гордиться тем, что у нас есть, какие руки у нас есть, какие у нас есть специалисты: от рабочего до квалифицированных дизайнеров, дизайнерской школы, стиля, моды, красоты, качества. То, что мы сегодня демонстрируем всему миру.

Лугина: белорусская лёгкая промышленность растёт достаточно стабильно, работа даёт свои плоды-10

Тематика ярмарки охватывает все отрасли легкой промышленности: одежда, ткани, кожа, аксессуары. Продлится она до 27 октября.

# Выставки в Минске # общество # Татьяна Лугина # Фотофакт

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