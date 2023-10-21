Лукашенко: «Реальный сектор экономики массово использовать труды учёных почему-то не стремится»

Новости Беларуси. В Беларуси начали производить новую марку легковых автомобилей. Об этом 20 октября заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное открытие завода «Белджи» состоялось еще осенью 2017-го. С годами существенно вырос уровень локализации, также увеличились объемы производства. Как отметил глава государства, мы намерены производить не 40 тысяч автомобилей, а порядка 120 тысяч в год. Спрос есть, особенно в России. Развитие машиностроительной отрасли – это лишь один из примеров стратегических проектов.

БелАЭС и БНБК также стали прогрессивными для нашего государства. Однако их запуск и реализация были инициативой Президента, а не научного сообщества. В ходе совещания Александр Лукашенко потребовал подвергнуть серьезнейшему анализу работу Национальной академии наук.