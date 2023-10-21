Лукашенко: «Реальный сектор экономики массово использовать труды учёных почему-то не стремится»

Новости Беларуси. В Беларуси начали производить новую марку легковых автомобилей. Об этом 20 октября заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественное открытие завода «Белджи» состоялось еще осенью 2017-го. С годами существенно вырос уровень локализации, также увеличились объемы производства. Как отметил глава государства, мы намерены производить не 40 тысяч автомобилей, а порядка 120 тысяч в год. Спрос есть, особенно в России. Развитие машиностроительной отрасли – это лишь один из примеров стратегических проектов.
БелАЭС и БНБК также стали прогрессивными для нашего государства. Однако их запуск и реализация были инициативой Президента, а не научного сообщества. В ходе совещания Александр Лукашенко потребовал подвергнуть серьезнейшему анализу работу Национальной академии наук.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо признать, что реальный сектор экономики массово использовать труды ученых почему-то не стремится. Да, мы построили атомную станцию, БНБК, выпускаем крупнейшую на планете карьерную технику, есть космические программы, разрабатываем и испытываем продукты инновационной биомедицины, не имеющие мировых аналогов. Однако за них взялись только с подачи Президента. Ну а где рожденные в недрах дикого труда и работы, в недрах Академии наук проекты? Где они? Как видим, проблемы есть. Прежде всего в планировании стратегических проектов, объектов высоких (5-го и 6-го) технологических укладов.
Планированием стратегических проектов должно заниматься так называемое мозговое ядро. Разработать варианты этой структуры Александр Лукашенко поручил еще весной. Правительство озвучило предложение о создании центра, однако Президент подчеркнул, что новых министерств никто создавать не будет. Также глава государства обратил внимание на ответственность губернаторов: провал госпроекта на их территории будет считаться их личным провалом.
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