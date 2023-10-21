Смотрим на небо! Метеорный поток кометы Галлея смогут увидеть белорусы в ночь на 22 октября

В ночь на 22 октября над нашей страной можно будет увидеть метеорный поток кометы Галлея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Астрономы утверждают, что это будет захватывающее зрелище.

В небе за час будут пролетать около 20-ти частиц, которые нам кажутся срывающимися с небосклона звездами. Метеоры состоят из космического льда и пыли, которые оставляет одна из самых известных комет. Они врезаются в атмосферу планеты на скорости около 66 км/с и тут же сгорают, но при этом оставляют в небе красивый светящийся след. Чтобы стать свидетелем этого, главное, чтобы небо во время пика активности потока было ясным.