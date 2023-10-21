В БГУ ко Дню отца провели семинар. Говорили о роли семьи и традиционных ценностях

Новости Беларуси. Ценность семьи в западном мире постоянно подвергают сомнению. Но для белорусов это неоспоримый приоритет. О том, как важно сохранять традиции и культурное наследие, говорили накануне в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50-ти студентов и преподавателей со всех факультетов ведущего вуза страны говорили о нашей общей славянской истории, языке и традициях. Особое внимание обратили на роль семьи. Как показала практика, значение этого понятия у нас и соседей разительно отличается. Поэтому сохранение традиционных понятий – задача номер один.

Сергей Архипов, руководитель образовательного центра «Ясна»:

Мы с этими лекциями ездим по многим городам и даже по некоторым странам ближнего зарубежья. Чувствуем, что все больше и больше молодых людей, профессиональных, патриотических союзов, занимающихся историей – историей своей страны, своего рода, задаются этими вопросами.

В рамках встречи участники также обсудили проблемы отношений в обществе и между людьми. Опытный спикер научил справляться с конфликтами в семье, находить компромисс даже в самых сложных ситуациях.