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В БГУ ко Дню отца провели семинар. Говорили о роли семьи и традиционных ценностях

21 октября 2023 08:18
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Новости Беларуси. Ценность семьи в западном мире постоянно подвергают сомнению. Но для белорусов это неоспоримый приоритет. О том, как важно сохранять традиции и культурное наследие, говорили накануне в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГУ ко Дню отца провели семинар. Говорили о роли семьи и традиционных ценностях-1

Более 50-ти студентов и преподавателей со всех факультетов ведущего вуза страны говорили о нашей общей славянской истории, языке и традициях. Особое внимание обратили на роль семьи. Как показала практика, значение этого понятия у нас и соседей разительно отличается. Поэтому сохранение традиционных понятий – задача номер один.

В БГУ ко Дню отца провели семинар. Говорили о роли семьи и традиционных ценностях-4

Семен Сухоцкий, студент БГУ:
Это общечеловеческие темы ради сохранения человеческих отношений, человеческой любви. Эти темы – основа всей жизни.

В БГУ ко Дню отца провели семинар. Говорили о роли семьи и традиционных ценностях-7

Сергей Архипов, руководитель образовательного центра «Ясна»:
Мы с этими лекциями ездим по многим городам и даже по некоторым странам ближнего зарубежья. Чувствуем, что все больше и больше молодых людей, профессиональных, патриотических союзов, занимающихся историей – историей своей страны, своего рода, задаются этими вопросами.

В рамках встречи участники также обсудили проблемы отношений в обществе и между людьми. Опытный спикер научил справляться с конфликтами в семье, находить компромисс даже в самых сложных ситуациях.

# Брак и семья # общество # Сергей Архипов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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