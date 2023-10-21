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Президент поздравил белорусов с Днём отца: «Глава семьи служит безусловным примером для своих детей»

21 октября 2023 07:46
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Новости Беларуси. День отца отмечают в Беларуси. Сегодняшний праздник подчеркивает особую роль мужчин в укреплении традиционной семьи. Это подчеркнул Президент в поздравлении с Днем отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко убежден, что отцовские заботы охватывают широкий круг обязанностей и требуют терпения, внимания, трудолюбия и нравственной зрелости.

Президент поздравил белорусов с Днём отца: «Глава семьи служит безусловным примером для своих детей»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Глава семьи служит безусловным примером для своих детей, помогает им стать всесторонне развитыми и достойными людьми, настоящими патриотами. Образ ответственного отца, переходя с возрастом в роль заботливого деда, только усиливает связь поколений и создает основу для продолжения традиций рода. Искренне горжусь, что в нашей стране много надежных мужчин, которые преданы родной Беларуси и всегда стоят на защите благополучия, справедливой и достойной жизни своих близких.

День отца отмечают в Беларуси. Этот праздник появился в стране всего год назад. Подробнее здесь.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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