Президент поздравил белорусов с Днём отца: «Глава семьи служит безусловным примером для своих детей»

Новости Беларуси. День отца отмечают в Беларуси. Сегодняшний праздник подчеркивает особую роль мужчин в укреплении традиционной семьи. Это подчеркнул Президент в поздравлении с Днем отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко убежден, что отцовские заботы охватывают широкий круг обязанностей и требуют терпения, внимания, трудолюбия и нравственной зрелости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Глава семьи служит безусловным примером для своих детей, помогает им стать всесторонне развитыми и достойными людьми, настоящими патриотами. Образ ответственного отца, переходя с возрастом в роль заботливого деда, только усиливает связь поколений и создает основу для продолжения традиций рода. Искренне горжусь, что в нашей стране много надежных мужчин, которые преданы родной Беларуси и всегда стоят на защите благополучия, справедливой и достойной жизни своих близких.