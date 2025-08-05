Лукашенко: развитие нашего общества и прежде всего экономики без науки невозможно

Практикоориентированность научных исследований, внедрение их в экономику и социальную сферу. А еще импортозамещение и экспорт наукоемкой продукции. Александр Лукашенко 5 августа обозначил ключевые направления в работе Национальной академии наук. Во Дворце Независимости прошло совещание с рабочей группой по анализу деятельности НАН, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире нелегко, но нам надо завоевывать и держать международные рынки, несмотря на сложности, которые нам подбрасывают санкционными пакетами. Этот очередной виток турбулентности расставит страны по новым местам. И это определит развитие каждого из государств на десятилетия вперед. Многие утратят свои позиции, немногие сохранят. У Беларуси амбициозная задача подняться в этом рейтинге. Нужны прорывные решения. Прорывные решения – зона научной ответственности.