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Лукашенко: развитие нашего общества и прежде всего экономики без науки невозможно

05 августа 2025 17:09
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Практикоориентированность научных исследований, внедрение их в экономику и социальную сферу. А еще импортозамещение и экспорт наукоемкой продукции. Александр Лукашенко 5 августа обозначил ключевые направления в работе Национальной академии наук. Во Дворце Независимости прошло совещание с рабочей группой по анализу деятельности НАН, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире нелегко, но нам надо завоевывать и держать международные рынки, несмотря на сложности, которые нам подбрасывают санкционными пакетами. Этот очередной виток турбулентности расставит страны по новым местам. И это определит развитие каждого из государств на десятилетия вперед. Многие утратят свои позиции, немногие сохранят. У Беларуси амбициозная задача подняться в этом рейтинге. Нужны прорывные решения. Прорывные решения – зона научной ответственности.

Лукашенко: развитие нашего общества и прежде всего экономики без науки невозможно-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Развитие нашего общества и прежде всего экономики без науки не только сегодня, но и впредь невозможно. Это не только мой вывод, исходя из жизненной ситуации и обстоятельств. Так развивается весь мир. С учетом смены руководства Академии наук надо определить план действий, чтобы наши ученые работали в одном ключе со всей страной, экономикой и обществом. 

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# Белорусская наука # НАН Беларуси # Александр Лукашенко

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