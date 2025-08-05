Молодёжь стран – участниц ШОС объединит совместный конкурс «Память поколений»

Беларусь продолжает активно продвигать свои интересы в рамках ШОС, направленные на укрепление дружбы и сотрудничества между молодежью стран-участниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На недавнем заседании Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества была представлена наша инициатива о проведении конкурса «Память поколений», которая получила поддержку. Проект должен вызвать интерес к изучению истории, сохранению культурного наследия и укреплению взаимопонимания.

Молодежный совет ШОС создан для вовлеченности молодежи в процессы принятия решений, поддержку инициатив в сфере инноваций и предпринимательства, а также культурных и образовательных обменов.