Молодёжь стран – участниц ШОС объединит совместный конкурс «Память поколений»

Беларусь продолжает активно продвигать свои интересы в рамках ШОС, направленные на укрепление дружбы и сотрудничества между молодежью стран-участниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На недавнем заседании Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества была представлена наша инициатива о проведении конкурса «Память поколений», которая получила поддержку. Проект должен вызвать интерес к изучению истории, сохранению культурного наследия и укреплению взаимопонимания.
Молодежный совет ШОС создан для вовлеченности молодежи в процессы принятия решений, поддержку инициатив в сфере инноваций и предпринимательства, а также культурных и образовательных обменов.
Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Хочется отметить, что на полях 18-го заседания Молодежного совета ШОС молодежь была приглашена и на всемирный форум за мир. Беларусь – одно из немногих государств, которое сегодня не просто активно декларирует, но и создает условия (благодаря политике руководства нашей страны, благодаря в целом нашей миролюбивой политике) для всеобщего процесса взаимоуважения, объединения, учета интересов всех государств. И участие нашей стороны в таком крупнейшем престижном международном форуме подчеркивает авторитет Республики Беларусь на международной арене.
Участие Беларуси в заседании Молодежного совета ШОС подчеркивает стремление нашей страны развивать международные отношения на глобальном уровне. Это открывает новые возможности для молодежи, позволяя вносить вклад в развитие сотрудничества и построение будущего, основанного на общечеловеческих ценностях.