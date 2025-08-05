От торфа до чёрного золота: какими полезными ископаемыми богата белорусская земля?

Итак, с места в карьер. Давайте окунемся вглубь белорусских недр и посмотрим, чем богата наша земля: это около полусотни видов полезных ископаемых и 14 тысяч месторождений. Беларусь занимает первое место в мире по добыче торфа, третье – по калийным солям, уступая лишь России и Канаде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А по каменной соли входим в 30-ку мировых лидеров. К примеру, запасов торфа в Беларуси достаточно для использования на ближайшие 100 лет. Они оцениваются почти в 2,5 миллиарда тонн. А объемы калийных солей насчитывают более 7,5 миллиарда тонн. Впрочем, не все из месторождений детально изучены и не везде ведется добыча. Эта цифра не превышает 60 %. Специалистам отрасли есть к чему стремиться. Как говорит наш Президент: «надо копать и искать». Это касается и добычи редкоземельных металлов, и «черного золота». Сегодня у нас 96 месторождений нефти. Но объемы можно и нужно увеличивать. Как нащупать нефтяную жилу, обсуждали на июльском совещании во Дворце Независимости. Глава государства поставил задачу выйти на 3-3,5 миллиона тонн за счет разработки новых месторождений. Для сравнения: в 2024 году немного не дотянули до двух миллионов тонн нефти, в нынешнем планируем эту планку преодолеть.

В последние годы в стране взят курс на расширение минерально-сырьевой базы и проведение глубинного геологического картирования территории, то есть задача – изучить новые залежи полезных ископаемых.

К слову, каждый регион Беларуси по-своему богат. В Гомельской области сосредоточены практически все запасы углеводородов. Находятся и основные месторождения нефти. Добываются калийная и каменная соли, строительный и облицовочный камень, пески, используемые для производства стекла. На территории Брестской области также разведаны запасы строительного камня, каолина, базальта, тугоплавких глин.

Западная и восточная части страны (Гродненская и Могилевская области) богаты на мел и глины, используемые для производства цемента, Витебская область – на доломит.

Принято считать, что полезных ископаемых нет только в самом Минске, но и тут Президент парирует: самое большое полезное ископаемое у нас – чистая вода. Напомним, водоснабжение столицы полностью переведено на подземные источники.