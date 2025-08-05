Это будущее страны! Лукашенко обозначил ключевые направления в работе НАН

Наука – это будущее страны! Развитие общества и прежде всего экономики без науки не только сегодня, но и впредь невозможно. Так развивается весь мир. Об этом заявил глава государства на совещании с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников – руководство НАН и государственного комитета по науке и технологиям, члены рабочей группы, анализировавшие работу Академии наук, премьер-министр, глава и замглавы Администрации Президента, министр образования.

Дважды в 2025 году рассматривались проблемные вопросы главной научной организации, но впервые с обновленным руководством. Недавно Национальную академию наук возглавил Владимир Караник. В свое время было много мнений о работе НАН, порой диаметрально противоположных: одни оценивали ее положительно, другие – крайне негативно. Тогда и было принято решение серьезно проанализировать деятельность Академии наук. Для этого создали рабочую группу под руководством председателя Комитета государственного контроля, в состав вошли также члены правительства и сами ученые, чтобы объективно посмотреть на академическую науку и сделать выводы. Сегодня важно выработать план, чтобы ученые работали в одном ключе со всей страной, экономикой и обществом – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть материалы рабочей группы, которые нужно обсудить. В них совершенно справедливо критикуется сложившаяся структура Академии и другие вопросы. На финансирование научных исследований тратится много государственных средств, а должной отдачи мы не видим. Есть только точечные положительные результаты без широкого внедрения в отрасль экономики. Сегодня этого явно недостаточно. По отдельным перспективным направлениям, мы часто об этом говорим, беспилотники, электротранспорт, другие вопросы, мы просто топчемся на месте. Но это только часть проблем. Гораздо хуже, что по некоторым передовым направлениям мы отстаем от других стран. А надо ускоряться. Жизнь нас подталкивает к этому. Нужно, чтобы белорусские ученые как можно дальше заглядывали за горизонт. По-настоящему включились в разработку суперперспективных направлений. Ну, может быть, как искусственный интеллект, нейросети, биотехнологии. Это сейчас на слуху. Без нефти, газа и огромных полезных ископаемых дорогостоящих мы можем развивать другие направления и получать хорошие деньги. Это вопросы не только экономики, но и национальной безопасности. А если выразится еще жестче, вопрос будущего нашей страны, нашего народа. Сегодня ведущие мировые экономики развиваются именно за счет непрерывного внедрения результатов новейших технологических разработок. Инвестиции в науку являются ключевым условием экономической стабильности и состоятельности любого государства. И мы, конечно же, в этом не исключение. Время такое, что без реальных достижений в научной сфере движение вперед невозможно.