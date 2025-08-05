В Палате представителей обсудили изменения в законодательстве о недропользовании

В условиях глобальных вызовов, связанных с изменением климата, эффективное управление недрами становится ключевым аспектом для устойчивого развития страны. Беларусь обладает значительными запасами таких полезных ископаемых, как торф, глина и минеральные воды, которые могут стать основой для новых экономических возможностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот нерациональное использование этих ресурсов может привести к серьезным экологическим последствиям.

Законопроект предполагает ужесточить контроль за соблюдением норм в области недропользования и внедрения технологий, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду. Это, в свою очередь, повысит ответственность как для государственного сектора, так и для частных компаний, участвующих в добыче и переработке ресурсов.

Виктор Галанов, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды: Все изменения, которые мы будем рассматривать в рамках кодекса, они в первую очередь с правоприменительной практикой данного документа. Регулируется правовая основа. Дополнительными полномочиями наделяется Совет министров по определению тех или иных задач, связанных с недропользованием. Также дополнительными полномочиями наделяются местные органы власти, Минприроды, глава государства. Все эти новации призваны, в первую очередь, на рациональное использование природных ресурсов и выстраивание системы, ее оптимизации в нынешних экономических реалиях.

Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проект закона о недропользовании будет вносить корректировки в Кодекс о недрах, в Кодекс о внутреннем водном транспорте, а так же в закон о государственной экологической экспертизе, стратегической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду.

Законопроект по вопросам недропользования готовится к рассмотрению в первом чтении. Ожидается, что дальнейшие обсуждения и доработки документа приведут к его окончательному утверждению, что позволит запустить новые механизмы управления недрами уже в ближайшее время.