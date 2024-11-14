Лукашенко рассказал, почему предпочёл хоккей футболу

«Побеждайте!» – именно такой наказ и автограф от главы государства получили 14 ноября представительницы женской команды футбольного клуба «Минск». Эта очень теплая и душевная встреча состоялась на стадионе «Трактор» в первый день его работы после реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И СДЮСШОР олимпийского резерва по спортивной гимнастике и акробатике, и стадион «Трактор» – советское наследие, но в такой эффективный вид привели сейчас. Как говорится, результаты бы дотягивали до инфраструктуры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот только к тебе претензии предъявляли. Тренерской работы нет. Нет физической подготовки у ребят.

– Мальчики, к сожалению, отстают. На девочек у нас надежда.

– Мне уже про девочек рассказали.

– Скажу так, 6 месяцев в должности работаем… Девочки во всех видах спорта шустрее.

– Но это не та команда, которую мы обыгрывали в свое время. Мы лет 15 назад играли со сборной Беларуси женской. Я играл и бывшие динамовцы, и мы у них выиграли. Я честно забил два мяча.

– Это у нас самый титулованный состав на сегодня. Сегодня Президент вышел на поле, в этот раз футбольное. И во время откровенного вспомнил про то, на каком ему приходилось играть и почему мяч сменил на клюшку.