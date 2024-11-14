Лукашенко рассказал, почему предпочёл хоккей футболу
«Побеждайте!» – именно такой наказ и автограф от главы государства получили 14 ноября представительницы женской команды футбольного клуба «Минск». Эта очень теплая и душевная встреча состоялась на стадионе «Трактор» в первый день его работы после реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И СДЮСШОР олимпийского резерва по спортивной гимнастике и акробатике, и стадион «Трактор» – советское наследие, но в такой эффективный вид привели сейчас. Как говорится, результаты бы дотягивали до инфраструктуры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот только к тебе претензии предъявляли. Тренерской работы нет. Нет физической подготовки у ребят.
– Мальчики, к сожалению, отстают. На девочек у нас надежда.
– Мне уже про девочек рассказали.
– Скажу так, 6 месяцев в должности работаем… Девочки во всех видах спорта шустрее.
– Но это не та команда, которую мы обыгрывали в свое время. Мы лет 15 назад играли со сборной Беларуси женской. Я играл и бывшие динамовцы, и мы у них выиграли. Я честно забил два мяча.
– Это у нас самый титулованный состав на сегодня.
Сегодня Президент вышел на поле, в этот раз футбольное. И во время откровенного вспомнил про то, на каком ему приходилось играть и почему мяч сменил на клюшку.
Александр Лукашенко:
Десятый номер мне дали. Я по правому флангу вот от центра убегал ближе к штрафной – между штрафной и боковой линией – и тоже подавал в центр. Поле не такое, как здесь. И я бежал, споткнулся. Какая-то канава была там. Пастбище, наверное. И я упал на левое колено. На большой скорости. Меня сразу и вынесли за ворота. На завтра, туда, сюда. Никто меня там не лечил. А потом прошло время, колено дало о себе знать. Почему хоккей? В хоккее мягкие движения. Там нет этих прыжковых. Ну, правда, на таком поле это не так страшно. А мы играли. Ну, ты ж помнишь, какие...
– Сейчас условия, конечно, лучше.
– Несравненно лучше.
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