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Дональд Трамп объявил о новых таможенных пошлинах для импорта в США из всех стран

03 апреля 2025 16:49
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Вторая администрация Трампа менее чем за три месяца показала свою приверженность реформам. Кроме свертывания сети американского влияния по всему миру, Вашингтон намеревается реформировать экономику, что может вылиться в международный финансовый кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп объявил о новых таможенных пошлинах для импорта в США из всех стран-2

Выступая на лужайке у Белого дома, лидер Соединенных Штатов объявил о введении торговых пошлин в отношении подавляющего большинства партнеров. Сам президент уже окрестил 2 апреля «Днем освобождения». Базовый таможенный тариф для всех стран составит 10 %. Повышение пошлин объясняется восстановлением экономики и предотвращением наживы на американском производстве. Под ограничения попали товары из более чем 180 стран. Так, для ЕС новые пошлины составят 20 %, а для Китая – 34 %. Что любопытно, Беларусь и Россия в список не попали.

Дональд Трамп объявил о новых таможенных пошлинах для импорта в США из всех стран-4

Дональд Трамп, президент США:
Американские сталевары, автомеханики, фермеры и мастера – многие из них здесь с нами сегодня – они действительно серьезно пострадали. Они с тоской наблюдали, как иностранные лидеры крали наши рабочие места, иностранные мошенники грабили наши фабрики. Нашу страну и ее налогоплательщиков обдирали более 50 лет. Но больше этого не будет.

Однако при разработке плана американские чиновники решили не мелочиться и облагать налогами даже необитаемые территории. Так, под действия ограничений попали острова Херд и Макдональд посредине Индийского океана.

Теперь для экспорта в США, безлюдный архипелаг, населенный тюленями и пингвинами, обязан покрывать пошлины в размере 10 %. Но вопреки всем насмешкам, как американские, так и мировые аналитики в одноголосие твердят о масштабной торговой войне.

Дональд Трамп объявил о новых таможенных пошлинах для импорта в США из всех стран-6

Владимир Тяжельников, старший преподаватель школы экономики Сиднейского университета (Австралия):
Мы должны быть очень насторожены. Последний раз торговая война такого масштаба происходила в 1930-х годах. Был принят Закон Смута-Хоули о тарифах, и он привел к глобальной рецессии. И если эта торговая война обострится, мы можем увидеть замедление мировой экономики в масштабах мирового финансового кризиса 2014 года, а возможно, и более глубокое. Это самая большая угроза, которая затронет весь мир.

Реакции инвесторов не заставили себя ждать. Фондовые биржи от Гонконга до Нью-Йорка открылись массовым обвалом лидеров в шорт-листах. Сегодня красным цветом горят акции промышленных конгломератов по всему миру. В то же время ситуация на дипломатической арене также обстоит не лучшим образом. Власти Китая, Евросоюза, Японии, Великобритании и десятков других стран предостерегли Вашингтон об опасности глобального торгового конфликта.

Дональд Трамп объявил о новых таможенных пошлинах для импорта в США из всех стран-8

Го Цзякунь, официальный представитель МИД Китая:
Под видом взаимности США ввели пошлины на продукцию, экспортируемую из многих стран, включая Китай, что серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации. Мы решительно выступаем против этого и примем необходимые меры для надежной защиты своих законных интересов. Пекин неоднократно подчеркивал, что в торговых и тарифных войнах нет победителей, и нет выхода из протекционизма.

Еще недавно казалось, что худшие опасения аналитиков по поводу планов Белого дома были напрасны. Реальность же оказалась иной. И введенные пошлины на мировую торговлю оказались жестче, чем ожидалось. Этот тарифный блицкриг оповещает о новой эре полной неопределенности.

# Международная политика # США # Новости США # Дональд Трамп

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