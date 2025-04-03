Дональд Трамп объявил о новых таможенных пошлинах для импорта в США из всех стран

Вторая администрация Трампа менее чем за три месяца показала свою приверженность реформам. Кроме свертывания сети американского влияния по всему миру, Вашингтон намеревается реформировать экономику, что может вылиться в международный финансовый кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступая на лужайке у Белого дома, лидер Соединенных Штатов объявил о введении торговых пошлин в отношении подавляющего большинства партнеров. Сам президент уже окрестил 2 апреля «Днем освобождения». Базовый таможенный тариф для всех стран составит 10 %. Повышение пошлин объясняется восстановлением экономики и предотвращением наживы на американском производстве. Под ограничения попали товары из более чем 180 стран. Так, для ЕС новые пошлины составят 20 %, а для Китая – 34 %. Что любопытно, Беларусь и Россия в список не попали.

Дональд Трамп, президент США:

Американские сталевары, автомеханики, фермеры и мастера – многие из них здесь с нами сегодня – они действительно серьезно пострадали. Они с тоской наблюдали, как иностранные лидеры крали наши рабочие места, иностранные мошенники грабили наши фабрики. Нашу страну и ее налогоплательщиков обдирали более 50 лет. Но больше этого не будет. Однако при разработке плана американские чиновники решили не мелочиться и облагать налогами даже необитаемые территории. Так, под действия ограничений попали острова Херд и Макдональд посредине Индийского океана. Теперь для экспорта в США, безлюдный архипелаг, населенный тюленями и пингвинами, обязан покрывать пошлины в размере 10 %. Но вопреки всем насмешкам, как американские, так и мировые аналитики в одноголосие твердят о масштабной торговой войне.

Владимир Тяжельников, старший преподаватель школы экономики Сиднейского университета (Австралия):

Мы должны быть очень насторожены. Последний раз торговая война такого масштаба происходила в 1930-х годах. Был принят Закон Смута-Хоули о тарифах, и он привел к глобальной рецессии. И если эта торговая война обострится, мы можем увидеть замедление мировой экономики в масштабах мирового финансового кризиса 2014 года, а возможно, и более глубокое. Это самая большая угроза, которая затронет весь мир. Реакции инвесторов не заставили себя ждать. Фондовые биржи от Гонконга до Нью-Йорка открылись массовым обвалом лидеров в шорт-листах. Сегодня красным цветом горят акции промышленных конгломератов по всему миру. В то же время ситуация на дипломатической арене также обстоит не лучшим образом. Власти Китая, Евросоюза, Японии, Великобритании и десятков других стран предостерегли Вашингтон об опасности глобального торгового конфликта.