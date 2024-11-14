Лукашенко посетил обновлённый стадион «Трактор» и парк 50-летия Великого Октября

Благоустройство Минска, развитие столичной спортивной инфраструктуры и реконструкция стадиона «Трактор». Глава государства оценил, как преобразились знаковые для города, а, главное, для людей, объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу по приезде ответственные докладывают Президенту о проделанной работе, а Александр Лукашенко напоминает – за вами «должок». Речь про модернизацию «Мотовелозавода» – одного из крупнейших производителей мотоциклов и велосипедов на территории СНГ. Закончить ремонтные работы должны до конца 2025 года, что предусмотрено инвестиционной программой «Один район – один проект», которую реализуют по поручению Президента. В нее вошло 208 инвестиционных проектов, в 2024-м планируется реализовать 180 из них, тем самым создать более 9 тысяч рабочих мест.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должок у вас еще с Кочановой. Наталья Ивановна, «Мотовелозавод». Это очень важно, потому что социальные объекты – это хорошо, но надо производство. Деньги зарабатывать.

– Мы на два года впереди графика идем.

– Ну, идете, но нам надо в этом году объект…

– Да, для показа будет готов.

– Не для показа, а для работы должен.

– Уже идет установка оборудования. У нас 98 там арендаторов, резидентов, которые там работают. Они устанавливают оборудование, наладка идет.

– Давайте договоримся, что мы их немножко подстегнем, чтобы они быстрее налаживали свое оборудование. Ну, и где-то к выборам народу подарим, в январе месяце.

Первой точкой в маршруте главы государства стал парк 50-летия Великого Октября. Он второй по величине в Минске. В 2024 году была полностью завершена реконструкция. При обновлении парка большое внимание уделили физкультурно-оздоровительной направленности, чтобы привлечь жителей ближайших районов к спорту. Причем самым разным его видам: от волейбола и мини-футбола до тенниса и экстремальных занятий на скейтборде. Предусмотрен и большой игровой комплекс для детей. Кроме того, на центральной площадке парка теперь можно проводить праздники районного масштаба.

Александр Лукашенко:

Давний-давний парк. Я тут постоянно мимо ездил, много раз заезжал сюда и на стадион. Это парк давний, для народа. Хороший парк, поэтому посмотрим, как сделали. Думаю, в Минске умеют делать. Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Лесопарковую зону мы постоянно подсаживаем, работаем по ней по уходу, чтобы содержать в надлежащем состоянии. Деревья хорошие, крепкие. Вот даже были буреломы, ничего не пострадало практически.

– Тут надо аккуратнее, не надо тут пилить все подряд, даже сухое, как специалисты говорят.

– Хорошую сделали детскую площадку, потому что очень много детей здесь. Летом отбоя нет. И мамы с детьми, и повзрослее дети.

– Правильно, для детей – это хорошо.

– Они здесь занимаются. Скамейки, чтобы мамы могли наблюдать, как и что здесь происходит.