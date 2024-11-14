Лукашенко: 15 лет назад я играл с женской сборной – играли на совесть!

Благоустройство Минска, развитие столичной спортивной инфраструктуры и реконструкция стадиона «Трактор». Глава государства оценил, как преобразились знаковые для города, а, главное, для людей, объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня первый день функционирования обновленного стадиона «Трактор», который располагается вблизи парка. К этим объектам Президент относится с особым вниманием: во-первых, у них большая история и строились они как подарок для народа. Во-вторых, в реконструкцию вложено немало средств. Столица Беларуси постоянно обновляется, и все это требует больших финансовых затрат. На стадионе глава государства пообщался с футболистами клуба «Минск» и оставил автограф на мяче. Теперь он займет почетное место в музее клуба.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вас обыгрывали. 15 лет назад я играл с женской сборной Беларуси и мы у них выиграли. Играли на совесть. Никто не поддавался, никому! Но я вижу, что этим бы мы проиграли.

Спортивная инфраструктура для занятий футболом в Минске включает 19 стадионов, Два крытых манежа и 52 мини-площадки. В скором времени завершится стройка Национального футбольного стадиона, еще одного масштабного подарка Китайской Народной Республики. Государство требует отдачу, о чем Президент говорил еще на открытии бассейна международных стандартов в Минске. Спортивную отрасль ждут перемены.