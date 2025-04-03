Лукашенко подписал Указ об образовании Апелляционного экономического суда

Президент подписал Указ об образовании Апелляционного экономического суда. Это решение позволит реализовать положения Кодекса гражданского судопроизводства, которым предусматривается создание трехзвенной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас суды первой и апелляционной инстанций функционируют совместно. Для удобства их разделят, что станет важным шагом в направлении повышения эффективности отправления правосудия по экономическим делам.

Апелляционный экономический суд начнет работать с января 2026 года. В его состав войдут 27 судей. Будут образованы Президиум и коллегии для рассмотрения дел. Верховному суду поручено внести предложения по кандидатурам на руководящие и другие должности, а также решить все необходимые организационные вопросы.

Юрий Кобец, заместитель председателя Верховного суда Беларуси:

Что касается комплектования Апелляционного экономического суда, оно будет производиться исключительно за счет кадров системы судов общей юрисдикции. Создание Апелляционного суда продиктовано прежде всего необходимостью обеспечить более оперативное и качественное отправления экономического правосудия. В настоящее время две инстанции находятся в одном суде, что является не совсем правильным и вызывает достаточно обоснованные нарекания со стороны участников процесса, поскольку получается, что те же судьи, которые работают в суде первой инстанции и которые работают в том же суде апелляционной инстанции, они занимаются рассмотрением одних и тех же споров, что, естественно, порождает в определенной степени неудовлетворение результатом такого рассмотрения дел.

Алексей Сакович, председатель Экономического суда Минской области:

Основными задачами реформирования структуры экономических судов является повышение качества и эффективности работы суда первой инстанции. Также повышение уровня доверия граждан к существующей системе правосудия. Это заключительный этап структурной реформы системы судов общей юрисдикции. Апелляционный экономический суд будет осуществлять правосудие по гражданским делам, связанным с предпринимательской и экономической деятельностью, рассматривать дела об административных правонарушениях, а также вести надзор за деятельностью нижестоящих судов. Правосудие становится еще более оперативным и современным.