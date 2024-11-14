Лукашенко – Лукьянову: я в стройотряд ехал, потому что надо было деньги зарабатывать

Благоустройство Минска, развитие столичной спортивной инфраструктуры и реконструкция стадиона «Трактор». Глава государства оценил, как преобразились знаковые для города, а, главное, для людей, объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благоустройство Минска, развитие столичной спортивной инфраструктуры и реконструкция стадиона «Трактор». Глава государства оценил, как преобразились знаковые для города, а, главное, для людей, объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Государство требует отдачу, о чем Президент говорил еще на открытии бассейна международных стандартов в Минске. Спортивную отрасль ждут перемены. Что касается стадиона «Трактор» – его реконструкция стала молодежной стройкой, участие приняли студенческие стройотряды всех вузов столицы, а также активисты БРСМ.
Лукашенко: 15 лет назад я играл с женской сборной – играли на совесть! – подробности здесь.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Лучшие ребята собраны, которые трудились на протяжении двух лет. 200 человек, 11 сводных отрядов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну ты же хотел.
– Так точно!
– Мы вам и отдали.
– Они готовы и еще. И, конечно, хотели поблагодарить и задать несколько вопросов.
– Это все вы делали?
– Ну, не все. Демонтаж со специалистами. Сначала сиденья разбирали, плитку клали.
– И даже в проектных работах участвовали из БНТУ.
– Молодцы, все правильно. Я в стройотряде много чему научился, и это останется на всю жизнь. Я в стройотряд ехал, потому что надо было деньги зарабатывать для того, чтобы пойти с 1 сентября учиться. Надо было костюм купить, а было не за что. Поэтому в стройотряде мы зарабатывали по 400 рублей тогда. Я на мелиорации был, я мелиоратор.
– Это тяжелая работа.