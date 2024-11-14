Лукашенко – Лукьянову: я в стройотряд ехал, потому что надо было деньги зарабатывать

Государство требует отдачу, о чем Президент говорил еще на открытии бассейна международных стандартов в Минске. Спортивную отрасль ждут перемены. Что касается стадиона «Трактор» – его реконструкция стала молодежной стройкой, участие приняли студенческие стройотряды всех вузов столицы, а также активисты БРСМ.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Лучшие ребята собраны, которые трудились на протяжении двух лет. 200 человек, 11 сводных отрядов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну ты же хотел.

– Так точно!

– Мы вам и отдали.

– Они готовы и еще. И, конечно, хотели поблагодарить и задать несколько вопросов.

– Это все вы делали?

– Ну, не все. Демонтаж со специалистами. Сначала сиденья разбирали, плитку клали.

– И даже в проектных работах участвовали из БНТУ.

– Молодцы, все правильно. Я в стройотряде много чему научился, и это останется на всю жизнь. Я в стройотряд ехал, потому что надо было деньги зарабатывать для того, чтобы пойти с 1 сентября учиться. Надо было костюм купить, а было не за что. Поэтому в стройотряде мы зарабатывали по 400 рублей тогда. Я на мелиорации был, я мелиоратор.

– Это тяжелая работа.