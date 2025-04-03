Свыше 350 человек собрал международный форум «Беларусь мясная»

Узнать основные тренды развития мясной отрасли, технологии производства и методы продаж. В Минске проходит Международный форум «Беларусь мясная». Бизнес-площадка собрала свыше 350 представителей отрасли из Беларуси, России, Казахстана и других стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе гостей лидеры белорусского мясного рынка, именитые эксперты и технологи. Спикеры обсудили ключевые направления развития отрасли. В нашей стране основной акцент на переработку всего животноводческого сырья, поступающего на производство, а также увеличение объемов продукции и расширение ассортимента. Участники смогли получить ценные советы и рекомендации по оптимизации бизнес-процессов, а также наладить партнерские отношения с потенциальными клиентами и поставщиками.

Инна Курлович, организатор форума «Беларусь мясная – 2025»: На площадке собрались все игроки мясного рынка. Это производители, наука, оптовые компании, компании, которые представляют ритейлеров. Все собрались для того, чтобы вывести индустрию на новый этап развития. Все заряжены на результат, все заряжены обсудить проблемы, рассказать, чего добились.

Виталий Олешко, начальник отдела маркетинга Волковысского мясокомбината:

Наше предприятие развивается интенсивно. За последний год выпущено более 35 новинок. Новинки есть, которые принципиально новые, которых вообще нет ни у одного конкурента, ни у одного производителя. В данном форуме мы участвуем не первый год. Нам нравится форум «Беларусь мясная». Коллеги могут пообщаться, мы можем узнать много нового, услышать тенденции рынка мясного.

Сегодня Беларусь полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка за счет собственного производства. Ожидается, что к 2035 году это показатель возрастет на 18 %. Кроме того, наша страна входит в топ-20 стран по экспорту мяса. Отечественные предприятия производят свыше тысячи наименований колбасных изделий и полуфабрикатов.