Лукашенко рассказал, когда между Беларусью и Россией будут сняты ограничения на проезд автомобилей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да. Но, если честно, мы, обсуждая эту проблему – вы слышали, что президент России сказал, что мы полностью открываем, восстанавливаем авиасообщение, по железной дороге, вы знаете, у нас нет проблем. Это уже не критично. Но, я думаю, в этом году точно в ближайшее время, как только вот этот подъем упадет… Вы же видите, везде по миру идет подъем заболеваемости, особенно у нас, в северных странах – России, Беларуси. Мы особо, конечно, не переживаем по этому поводу, мы этого ждали. Тут еще надо разобраться, за счет чего подъем. Обычно гриппуют люди и так далее. Как только мы увидим это снижение, мы в ближайшее время с президентом России не один еще раз встретимся. И мы держим в поле зрения этот вопрос.

По первой части вашего вопроса. Мы, чтобы не задерживать журналистов, об этом сообщили, мы обсудили главные вопросы. Основные направления нашего сотрудничества, которые выражаются в 28 союзных программах, и крупные вопросы: энергетика, газ, нефть и так далее, и вас проинформировали. А потом мы по предложению Владимира Владимировича вернулись в кабинет к нему, как это обычно бывает, чаю попили и затянула нас конкретика. От строительства объектов, в том числе космодром Восточный… Он предложил нам давно подтянуться к этому вопросу. На стадии окончания мы будем там строить. Начиная от строительства и заканчивая этими вооружениями вопрос, мы в течение тех четырех часов или сколько там, до двух часов ночи обсуждали эти проблемы. Но договорились, что мы, чтобы не перегружаться по принятию решений, перед Высшим госсоветом он прилетит к нам в Минск на 15, наверное, октября будет у нас саммит СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС, и мы обсудим вот эту конкретику.