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Юные географы отправились на международную олимпиаду в Китай

06 августа 2025 17:13
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Лучшие юные географы планеты вновь отправились покорять Азию. Белорусские вундеркинды Николай Мисиюк и Алексей Климко, которые на днях привезли золото и серебро с международной олимпиады в Бангкоке, сегодня вместе с командой вылетели в китайский Цзинин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально через несколько дней там начнется важное состязание в области географии – Международная олимпиада по наукам о Земле. В ней примут участие команды из 50 стран мира.

Провожать юных гениев в аэропорт отправилась Алеся Иванова.

Юные географы отправились на международную олимпиаду в Китай-2

На международные соревнования в Китай ребята летят всем звездным составом. В отличие от предыдущего состязания в Бангкоке, географам предстоит столкнуться со смежными науками: физикой, химией, астрономией. Особенностью олимпиады станет и групповой этап конкурсов научных проектов, в котором участники выступят в составе смешанных международных команд.

Юные географы отправились на международную олимпиаду в Китай-4

Алеся Иванова, корреспондент:
Золото уже в кармане. С каким настроением летите в Китай? За такой же медалью?

Николай Мисиюк:
Я лечу на эту олимпиаду не за результатом, а в первую очередь за какими-то новыми знакомствами, за прекрасным опытом.

Юные географы отправились на международную олимпиаду в Китай-6

Чтобы стать частью команды и представлять свою страну за рубежом, все ребята прошли строгий отбор. Географические олимпиады – единственные в мире, где задания и ответы не переводятся на русский язык. А потому, помимо углубленного знания предмета, ребята должны свободно владеть географической терминологией на английском языке.

Елена Кольмакова, декан факультета географии и геоинформатики БГУ:
Наши призеры выложились на все 100, если не больше. В этих медалях большая роль, заслуга в первую очередь самих ребят, потому что, конечно же, на 80 % это самоподготовка, их упорство, их трудолюбие.

Далее смотрите в видео.

# Образование

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