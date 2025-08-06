Юные географы отправились на международную олимпиаду в Китай

Лучшие юные географы планеты вновь отправились покорять Азию. Белорусские вундеркинды Николай Мисиюк и Алексей Климко, которые на днях привезли золото и серебро с международной олимпиады в Бангкоке, сегодня вместе с командой вылетели в китайский Цзинин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально через несколько дней там начнется важное состязание в области географии – Международная олимпиада по наукам о Земле. В ней примут участие команды из 50 стран мира. Провожать юных гениев в аэропорт отправилась Алеся Иванова.

На международные соревнования в Китай ребята летят всем звездным составом. В отличие от предыдущего состязания в Бангкоке, географам предстоит столкнуться со смежными науками: физикой, химией, астрономией. Особенностью олимпиады станет и групповой этап конкурсов научных проектов, в котором участники выступят в составе смешанных международных команд.

Алеся Иванова, корреспондент:

Золото уже в кармане. С каким настроением летите в Китай? За такой же медалью? Николай Мисиюк:

Я лечу на эту олимпиаду не за результатом, а в первую очередь за какими-то новыми знакомствами, за прекрасным опытом.