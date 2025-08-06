Азарёнок: Батька делает всё, чтобы у нас был мир! А потому на Валааме вновь прозвучало – цвести у нас «Орешнику»!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мир и война – что будет у нас, зависит от каждого. Батька делает и сделает все, чтобы был именно мир. А потому на святой валаамской земле вновь прозвучало: цвести у нас «Орешнику».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Военные, хоть они люди конкретные и везде торопятся, хотели этот «Орешник» (белорусскую позицию) разместить где-то в будущем году. Владимир Владимирович прямо сказал: «В этом году мы в основном должны закончить эти процессы – строительство, создание и так далее». Читайте здесь.