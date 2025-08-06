Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мир и война – что будет у нас, зависит от каждого. Батька делает и сделает все, чтобы был именно мир. А потому на святой валаамской земле вновь прозвучало: цвести у нас «Орешнику».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Военные, хоть они люди конкретные и везде торопятся, хотели этот «Орешник» (белорусскую позицию) разместить где-то в будущем году. Владимир Владимирович прямо сказал: «В этом году мы в основном должны закончить эти процессы – строительство, создание и так далее». Читайте здесь.
Григорий Азаренок:
О позициях «Орешника» заявили под молитвенное пение Валаама. Есть в этом продолжение нашего великого ядерного православного символизма. Город Арзамас-16, где располагался секретный объект, здесь разрабатывалась первая ядерная бомба, ранее назывался Саров. Здесь просиял великий православный подвижник – батюшка Серафим Саровский. И каждую бомбочку перекрестил. Это для защиты, для деток, чтобы антихрист не прошел. Помолись о нас, батюшка Серафим, и перекрести ракету, чтобы мир, а не война. Белорусский народ заслужил, он верен своему лидеру.
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