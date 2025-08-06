Спорим, вы не знали про белорусский обряд «Женитьба Терешки» – вот ещё несколько малоизвестных обычаев

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Ирина Смирнова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат исторических наук:
На сегодня мне хотелось бы обозначить проблему в интересе молодежи к традиционной культуре. Все вы знаете только самые крупные календарные семейные обряды: Коляды, Купалье – все, что на слуху. Но есть же еще обряды, которых вы не слышали, может быть, никогда, которые тоже есть и присутствуют только в определенном регионе.
Например, вот такой обряд «Женитьба Терешки», который распространен только на Витебщине, в северных регионах.
Ирина Смирнова:
Обряд «Вождение и похороны Стрелы», который распространен на Гомельщине и на пограничье с Брянской областью. Ну и другие обряды.
Все эти обряды существуют, но в разных местах они существуют в разных вариантах. И мне хотелось бы, когда мы уже выстроили систему и государственных, и традиционных праздников в нашей современной жизни, чтобы молодые люди обратились к истории своей Родины.
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