Спорим, вы не знали про белорусский обряд «Женитьба Терешки» – вот ещё несколько малоизвестных обычаев

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Ирина Смирнова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

На сегодня мне хотелось бы обозначить проблему в интересе молодежи к традиционной культуре. Все вы знаете только самые крупные календарные семейные обряды: Коляды, Купалье – все, что на слуху. Но есть же еще обряды, которых вы не слышали, может быть, никогда, которые тоже есть и присутствуют только в определенном регионе.

Например, вот такой обряд «Женитьба Терешки», который распространен только на Витебщине, в северных регионах.