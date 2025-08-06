Женская национальная команда Беларуси по гандболу готовится к новому сезону

В турнирной таблице отечественного чемпионата значатся 14 команд. В верхней части пелетона участницы элитного дивизиона, который возглавляет БНТУ-БЕЛАЗ, самая титулованная дружина. Неслучайно новый главком Игорь Папруга из 18 девушек пригласил наибольшее количество из коллектива-чемпиона – 6 спортсменок. Средний возраст девушек – 21 год. И пусть пока широкая международная арена под запретом, надо быть в форме.

Игорь Папруга, главный тренер женской национальной команды по гандболу:

Это лидеры сегодняшние в клубах, может быть, у кого-то не до конца раскрытый потенциал. Этот сбор был нацелен на то, чтобы повысить у них индивидуальное мастерство в защите, в нападении, ознакомить с какими-то игровыми схемами. К сожалению, клубы недостаточно хорошо укомплектованы, чтобы мог быть достаточный спарринг. Поэтому сильнейшие играют с сильнейшими. Я думаю, это должно дать скачок для роста игроков в индивидуальном плане.