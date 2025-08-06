Хоккеисты минского «Динамо» провели первый спарринг нынешнего межсезонья

Наша команда молодежным составом одержала победу над «Магниткой» из ВХЛ со счетом 2:1. В середине второго периода первую шайбу минчан забросил Никита Пышкайло, спустя несколько минут соперник усилиями Алексея Фурсы отыгрался. А в овертайме победный гол оформил Мирослав Михалев. По окончании матча команды провели серию буллитов, точнее в которой также были хозяева. Автором решающего броска стал Даниил Сотишвили.

Никита Пышкайло, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Сумбура много, я бы не сказал, что много тактических действий тренировали, но хорошо, что выиграли. Думаю, это главное было. Такой летний хоккей, и хватает ребят новеньких, не очень сыгранных, но я думаю, что мы сегодня хорошо справились. И те ребята, кто помоложе, тоже показали себя с хорошей стороны.

Конечно, всегда мы чувствуем поддержку, и тем более сегодня не такая большая вместительность, и очень слышно было болельщиков. Спасибо за поддержку, и у нас еще будет сейчас хватать товарищеских матчей. Всех приглашаю, мы очень надеемся на вас.

Сергей Кузнецов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Перед игрой сказал пару слов. Что нужно ответственно сыграть, победить, чтобы с хорошими эмоциями пойти на выходной. Таких пока не было тактических действий. На тренировках просто сказали, чтобы играли правильно, базовые вещи делали. Все старались, все молодцы. Что-то не получалось, что-то получалось, всегда подбадривали друг друга. Все-таки первая игра. Хотелось порадовать болельщиков.

Далее минское «Динамо» выступит на Кубке Минска. Турнир пройдет с 11 по 17 августа на «Чижовка-Арене». Помимо «зубров», свое мастерство в период межсезонья продемонстрируют магнитогорский «Металлург», «Лада» и «Адмирал».