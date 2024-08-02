До 20 августа в Минском районе должны отремонтировать 46 школ

В Минском районе 46 школ должны быть отремонтированы до 20 августа. На эти цели выделено 5,5 миллиона рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Семковской средней школе уже многие работы на стадии завершения. Здесь заменили 45 окон за счет местного бюджета. Сделали косметический ремонт в пяти учебных кабинетах. Освежили покраску стен и пола. Для этого выбрали светлые пастельные оттенки. Также обновили спортзал и ученическую мебель. Ведется и благоустройство прилегающей территории.

Инна Абрамова, директор Семковской средней школы:

Прилегающая территория у нас большая – площадь школы составляет два гектара. Поэтому пытаемся облагородить, высаживаем кусты, каждый год обновляем растения, клумбы. И, конечно, всеми силами учителей, родителей и наших ребят круглый год держим ее в порядке.