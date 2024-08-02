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До 20 августа в Минском районе должны отремонтировать 46 школ

02 августа 2024 18:11
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В Минском районе 46 школ должны быть отремонтированы до 20 августа. На эти цели выделено 5,5 миллиона рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

До 20 августа в Минском районе должны отремонтировать 46 школ-1

В Семковской средней школе уже многие работы на стадии завершения. Здесь заменили 45 окон за счет местного бюджета. Сделали косметический ремонт в пяти учебных кабинетах. Освежили покраску стен и пола. Для этого выбрали светлые пастельные оттенки. Также обновили спортзал и ученическую мебель. Ведется и благоустройство прилегающей территории.

До 20 августа в Минском районе должны отремонтировать 46 школ-4

Инна Абрамова, директор Семковской средней школы:
Прилегающая территория у нас большая – площадь школы составляет два гектара. Поэтому пытаемся облагородить, высаживаем кусты, каждый год обновляем растения, клумбы. И, конечно, всеми силами учителей, родителей и наших ребят круглый год держим ее в порядке.

До 20 августа в Минском районе должны отремонтировать 46 школ-7

Всего в Минской области текущий ремонт ведется в более чем 300 учреждениях образования, а в 14 – капитальный. Всего на эти цели выделено более 100 миллионов.

# Школы в Беларуси # общество

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