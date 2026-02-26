В МАРТ подвели итоги работы потребительского рынка за 2025-й

В стране удалось выполнить план по розничному товарообороту. Однако доля белорусских товаров на прилавках по-прежнему не дотягивает до запланированных ориентиров. Тон обсуждению задала такая проблема, как контроль за индексом цен. В МАРТ уверены, что надо стремительно форсировать те вопросы, которые остались нерешенными в прошлом году.

Наталья Василевская, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Индекс потребительских цен сложился в нормолист с 6,8 %, мы во второй половине года прогнозировали рост выше установленного целевого параметра, но это не красит Министерство, при всех предпринимаемых мерах целевой показатель мы не выполнили. Не может нас устроить и удельный вес товаров отечественного производства, который, хоть и замедлил свои темпы снижения, если в 24-м году доля упала больше чем на 3 %, в этом году падение несколько минимизировано, оно составило 2 %, но все мы стремимся к тому, чтобы эта доля росла.

В зале присутствовали не только сотрудники МАРТ, но и представители Совета Министров, руководители крупнейших торговых сетей, производители и профсоюзы. Среди задач на нынешний год: ценообразование, поставки овощей, правила для маркетплейсов. Доля интернет-торговли уже достигает 12 % – сегмент продолжает расти. Однако, четких и понятных правил игры для маркетплейсов нет, а белорусские производители представлены на виртуальном рынке не в полном объеме. В МАРТ уверены, что в силах обеспечить систему справедливого ценообразования и бесперебойное обеспечении потребительского рынка.