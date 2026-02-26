Меры профилактики ОРИ усилили в медучреждениях Минской области

В период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями в медучреждениях Минской области усилены меры профилактики. В поликлинике Червенской центральной районной больницы потоки пациентов разделены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прием людей с признаками ОРИ ведется отдельно. На входе организован фильтр-пост: медицинские работники измеряют температуру и уточняют жалобы посетителей для оперативной маршрутизации в отдельный кабинет. Для детей также действует раздельный прием, в зависимости от причины обращения.

Екатерина Ладутько, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Червенской центральной районной больницы:

Прием ведется у нас две смены с 08:00 до 17:00. Для выполнения рентгенографии органов грудной клетки или рентгенографии придаточных пазух носа выделено отдельное время в рентгеновском кабинете № 20 с 11:00 до 12:00.

Прием пациентов (беременные, наши дети до года, пациенты старше 65 лет) организован преимущественно на дому. Вызов врача через регистратуру, и помощь оказываем преимущественно на дому, выписка лекарственных препаратов и так дальше по жалобам.

Ежедневно с признаками ОРВИ в медучреждение обращаются до 50 пациентов. Около 60 % заболевших – дети.