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Меры профилактики ОРИ усилили в медучреждениях Минской области

26 февраля 2026 14:03
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В период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями в медучреждениях Минской области усилены меры профилактики. В поликлинике Червенской центральной районной больницы потоки пациентов разделены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Меры профилактики ОРИ усилили в медучреждениях Минской области-2

Прием людей с признаками ОРИ ведется отдельно. На входе организован фильтр-пост: медицинские работники измеряют температуру и уточняют жалобы посетителей для оперативной маршрутизации в отдельный кабинет. Для детей также действует раздельный прием, в зависимости от причины обращения.

Меры профилактики ОРИ усилили в медучреждениях Минской области-4

Екатерина Ладутько, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Червенской центральной районной больницы:
Прием ведется у нас две смены с 08:00 до 17:00. Для выполнения рентгенографии органов грудной клетки или рентгенографии придаточных пазух носа выделено отдельное время в рентгеновском кабинете № 20 с 11:00 до 12:00. 

Прием пациентов (беременные, наши дети до года, пациенты старше 65 лет) организован преимущественно на дому. Вызов врача через регистратуру, и помощь оказываем преимущественно на дому, выписка лекарственных препаратов и так дальше по жалобам.

Ежедневно с признаками ОРВИ в медучреждение обращаются до 50 пациентов. Около 60 % заболевших – дети.

# Вирусные заболевания

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