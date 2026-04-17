Рик Санчес: Беларусь может стать мостом в диалоге России и США

Журналист поделился впечатлениями от состоявшегося разговора, отметив свободный и откровенный формат общения, который, по его словам, выгодно отличает работу на российском телевидении от американского опыта. Также Рик Санчес считает, что Беларусь способна выступить в роли связующего звена для восстановления диалога между Россией и США.

Рик Санчес, ведущий ток-шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT:

Мы говорили о том потенциале, который есть у Республики Беларусь, как ваша страна может помочь всему миру прийти к более устойчивому и светлому будущему. И мы, в частности, обсуждали идею о том, что Беларусь может стать таким своеобразным мостом. Трамп не может говорить напрямую, что он хочет помириться с Путиным. Трамп не может идти напрямую мириться с Россией, потому что в Америке много обиженных и ему этого не простят.

Строить мост из Вашингтона до Москвы не так уж и просто, Беларусь может стать опорой для этого моста. Легче выстроить мост между Америкой и Беларусью, наладить сперва эти отношения. И это даст Трампу возможность более плавного подхода к налаживанию отношений с Российской Федерацией.