Прямой эфир

Аграрыі, медыкi і вучоныя – у Беларусі віншавалі ўладальнікаў звання «Чалавек года Магілёўшчыны»

21 февраля 2025 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

21 лютага ў Магілёўскай вобласці віншавалі тых, хто любіць родную зямлю і ўпрыгожвае яе сваёй працай. Рэгіён падвёў вынікі 2024 года, які быў паспяховым, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Аграрыі, медыкi і вучоныя – у Беларусі віншавалі ўладальнікаў звання «Чалавек года Магілёўшчыны»-2

Магілёўская вобласць павялічыла вытворчы патэнцыял, умацавала будаўнічы комплекс і працягвае актыўна развіваць АПК. Аб'ём інвестыцый у асноўны капітал склаў 4 мільярды рублёў – гэта лепшы паказчык у краіне. А стабільная работа эканомікі дазволіла забяспечыць рост заработнай платы амаль на 20 %. За ўсімі дасягненнямі – праца людзей. Сярод уладальнікаў ганаровага звання «Чалавек года Магілёўшчыны» – аграрыі, работнікі лясной гаспадаркі, медыкі, вучоныя, артысты, прадстаўнікі будаўнічай сферы, бізнесу.

Аграрыі, медыкi і вучоныя – у Беларусі віншавалі ўладальнікаў звання «Чалавек года Магілёўшчыны»-4

Галiна Кудрова, галоўны ляснічы Быхаўскага лясгаса:
Был очень тяжелый год, разработки всех ветровалов. Впереди нас ждет лесовосстановление, восстановление новых лесов, благоустройство всех погибших насаждений. Я думаю, что все вместе мы справимся с этим трудным делом.

Аграрыі, медыкi і вучоныя – у Беларусі віншавалі ўладальнікаў звання «Чалавек года Магілёўшчыны»-6

Анатоль Ісачанка, старшыня Магілеўскага аблвыканкама:
Человек все равно ведь работает для чего-то. Материальное благо хорошо, но чувство собственного удовлетворения, достижения каких-то результатов – это важно. И важно не для самого человека, а для семьи, окружающих. Родные будут гордиться ими, будут друзья гордиться. Это же наши люди. Поэтому мы тоже ими гордимся.

Па выніках 2024 года значных вынікаў дасягнулі Кіраўскі, Бялыніцкі, Хоцімскі раёны. Яны паказалі высокія рэзультаты ў эканоміцы і сацыяльнай сферы.

# Предприятия Беларуси # Анатолий Исаченко

Другие новости рубрики

Все новости
Насколько высок уровень взаимодействия местных властей с жителями? Депутат рассказал на конкретных примерах
21 февраля 2025 14:26

Насколько высок уровень взаимодействия местных властей с жителями? Депутат рассказал на конкретных примерах

У Вілейскай цэнтральнай раённай бальніцы з'явілася новае абсталяванне
21 февраля 2025 14:25

У Вілейскай цэнтральнай раённай бальніцы з'явілася новае абсталяванне

Цюльпанавы бізнес – сям'я Макарэнка з Мінскага раёна вырасціла 46 тысяч кветак
21 февраля 2025 14:18

Цюльпанавы бізнес – сям'я Макарэнка з Мінскага раёна вырасціла 46 тысяч кветак