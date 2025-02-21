Аграрыі, медыкi і вучоныя – у Беларусі віншавалі ўладальнікаў звання «Чалавек года Магілёўшчыны»

Галiна Кудрова, галоўны ляснічы Быхаўскага лясгаса: Был очень тяжелый год, разработки всех ветровалов. Впереди нас ждет лесовосстановление, восстановление новых лесов, благоустройство всех погибших насаждений. Я думаю, что все вместе мы справимся с этим трудным делом.

Анатоль Ісачанка, старшыня Магілеўскага аблвыканкама:

Человек все равно ведь работает для чего-то. Материальное благо хорошо, но чувство собственного удовлетворения, достижения каких-то результатов – это важно. И важно не для самого человека, а для семьи, окружающих. Родные будут гордиться ими, будут друзья гордиться. Это же наши люди. Поэтому мы тоже ими гордимся.

Па выніках 2024 года значных вынікаў дасягнулі Кіраўскі, Бялыніцкі, Хоцімскі раёны. Яны паказалі высокія рэзультаты ў эканоміцы і сацыяльнай сферы.