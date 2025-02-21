Лукашенко: этот год особенно и пятилетка не просто о качестве, а о железной исполнительской дисциплине

Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:

Не каждый уполномоченный помощник сильно погружен в вопрос сельского хозяйства. А вот как оно должно быть? Вот освежим память. И потом начнем действовать. Еще раз подчеркиваю, этот год особенно да и пятилетка – это не просто качество (это конечный наш результат), это железная исполнительская дисциплина. Будет дисциплина – будет вот так. Если не будет дисциплины, все пустое. Поэтому смотрите, запоминайте с сегодняшнего и завтрашнего дня в своих областях, где вы уполномоченные помощники. Точно так проведите мероприятие, но уже не с точки зрения учебы и посмотреть, как оно, с точки зрения контроля и организации. И на местах с губернаторов, вертикали власти – местных руководителей и руководителей – спросите на всю катушку. Обобщите в правительстве все и доложите мне, как прошла зимовка скота. Кому ордена, медали, ну а кому противоположно.

Семінар умоўна падзелены на дзве часткі. Першая – тычыцца жывёлагадоўлі, рацыёну і ўтрымання. Другая – падрыхтоўкі тэхнікі да вясенне-палявых работ. На гэта ў аграрыяў есць час – да сярэдзіны сакавіка.