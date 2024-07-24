Лукашенко: радовались, что неплохой год – и рапс ещё убрали, и зерновые колосовые подошли
В ходе уборочной необходимо придерживаться тактики и учитывать все сложившиеся условия, в том числе погодные. На это обратил внимание аграриев и тех, кто в ответе за страду, Александр Лукашенко. Президент 24 июля посетил сельхозпредприятие «Восход» под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За ходом уборки урожая глава государства традиционно следит внимательно и лично контролирует выполнение данных поручений. Приезд в Атолино незапланированный. Хозяйство, которое находится в структуре Управделами Президента, известно как передовое. Но слабые места в работе все же есть. И это больше по части организации процесса. А вот что касается урожайности в «Восходе», результат неплохой. Однако увиденным в Минском районе Александр Лукашенко остался доволен не везде. Речь идет о некоторых хозяйствах, чью работу белорусский лидер оценил с воздуха.
Подробности в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.
Виктор Сулим, директор ГП «Восход»:
В 8 часов вечера узнал о приезде главы государства. Работал на этом поле, убирали мы рапс через дорогу. В принципе, времени на какую-то подготовку абсолютно не было. Поэтому и не готовились, продолжали свою работу. Ну, и рабочий день на сегодня начался чуть раньше обычного.
Надо сказать, не только директор хозяйства, но и многие другие из задействованных до вчерашнего вечера не предполагали, что глава государства решит лично проинспектировать ход уборочной, да еще и в Минском районе. Жители агрогородка Атолино, рядом с которым поля люцерны и рапса хозяйства «Восход», в которых и начался рабочий день Президента, о визите на высшем уровне узнали, наверное, только из новостей. Или завидев вертолет. Александр Лукашенко использует возможность посмотреть на положение дел с высоты.
Лукашенко: за Минский район надо браться принципиально, начиная от начальников.
Сейчас у аграриев самый жаркий период, но это не значит, что нужно сломя голову бежать в поля с комбайнами, как и на поле боя, залог максимальной эффективности и минимальных потерь, в данном случае урожая, – правильная тактика. Есть ли она?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо посмотреть, Виктор, с тактикой. Сейчас уже не по стратегии вопрос. На нас надвигается приличный фронт. Я вот смотрю, не знаю, у тебя, наверное, меньше этих полей, где полеглица сплошная. Но у него сплошь и рядом. Ураганы раньше прошли, еще не созревшее положили зерно. Честно сказать, я не смотрел эту полеглицу, есть там зерно или нет. Но все равно убирать надо. Если там хороший дождь, то туда вообще нечего ехать на это поле. Мы радовались, что неплохой год и прочее, сейчас все созрело одновременно: и рапс еще не убрали, и зерновые колосовые подошли. И не только ячмень. Ты убрал ячмень?
– Да, убрали.
– Ну, ты мне говорил, что убрал.
– 107,7.