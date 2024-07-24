БГУ подвёл первые итоги зачисления на бюджет

По-настоящему волнительная пора сейчас у абитуриентов. В вузах определяются счастливчики, которые прошли на бюджет. Первые итоги зачисления подвели в Белорусском государственном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эту кампанию в учебное учреждение только на дневное бюджетное отделение подали свыше 4 тысяч заявлений. Общий конкурс составил 1,6 человека на место. При этом количество мест увеличилось на 400. Самыми востребованными специальностями стали мировая экономика и международное право. Не менее интересной для вчерашних школьников оказалась и прикладная информатика. Порядка 80 % ребят продемонстрировали сумму баллов более 300, еще свыше 450 абитуриентов предоставили исключительно 100-балльные сертификаты.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:

Современный абитуриент очень мотивированный. Мир меняется, и все следят за трендами, наиболее востребованными специальностями. Очень много в этом году победителей олимпиад поступило, лицеистов. И поэтому за этими ребятами тянуться другие. В этом году как никогда высокий проходной балл.