Григорий Азаренок, СТВ:

О времена, о нравы. Если уж в Древнем Риме так восклицали, то боюсь представить, что было бы, если их в нашу реальность погрузить – не поверили бы. Сказали бы: верните бани с геями – то были цветочки.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

Ну вот например. Знаете, что нужно сделать, чтобы оказаться желанным гостем на открытии Олимпиады? Да всего ничего. Надо убить 40 тысяч человек, в основном женщин и детей, сносить с лица земли больницы и еще возмущаться, если кто-то робко скажет: вы творите какую-то лютую дичь.

Не верите – ну вот, пожалуйста. Макрон «глубоко не согласен» с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, но будет рад видеть его на открытии Олимпийских игр в Париже.

А Президент Беларуси присутствовать на церемонии не будет. Он никого не убивает, не оккупирует чужой территории, не нарушает решения Совбеза ООН и не бомбит всех соседей, обосновывая удары «целесообразностью». В общем, негоже нам на Олимпиаду.

А вообще – Пьер де Кубертен как масон Великой ложи Франции организовывал Олимпийские игры как пролог к объединению человечества, где якобы будут решать вопросы между собой не войнами, а соревнованиями. Ну, что потом вышло из XX века, все помнят. Гекатомбы, океаны крови. Зато в 1936-м все с удовольствием приехали в Берлин, обнимались с такой душкой Адольфом, поднимали в честь него тосты и вообще нарадоваться не могли на возрождающуюся Германию. Все, кроме СССР. Все, кроме нас. Мы готовились тогда к кромешной схватке.