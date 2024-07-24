Механизированные подразделения продолжают усиленные тренировки в укрепрайонах

На специально оборудованных позициях бойцы оттачивают различные варианты противостояния, в том числе с отражением атак превосходящих сил неприятеля. Работа идет в двухстороннем формате. Одни атакуют, другие держат оборону. Затем меняются.

Военнослужащий механизированной бригады: Сложно и той, и той стороне, потому что наступающие, у них есть тот самый дрон, который может видеть все абсолютно, где они идут. Но также и у обороняющихся может быть оператор, который будет висеть над этими и также рассказывать, где будет идти противник, куда бросить гранату.

Сам укрепрайон расположен на возвышенности и построен по принципу круговой обороны, поэтому атакующим сначала нужно суметь к нему подобраться.

Военнослужащий механизированной бригады:

Вылазка из леса – тебя сразу смотрят с дрона, и сразу ты на прицеле. Вокруг всего района связаны ходами-сообщениями траншеи, блиндажи. То есть можешь с одной точки вокруг района обойти и оказаться в конце другого и полностью по всей траншее. Блиндажи есть, укрытия, можно устроить засады.

Каждый метр вокруг узла сопротивления пристрелян артиллерией, а сами подходы к нему могут быть оперативно заминированы. В числе преимуществ – размещение огневых точек на возвышенности. Главная цель таких узлов – сковать превосходящие силы противника. И выстроенная инфраструктура, по словам военных, позволяет это сделать.