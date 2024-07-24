Лукашенко: за Минский район надо браться принципиально, начиная от начальников
В ходе уборочной необходимо придерживаться тактики и учитывать все сложившиеся условия, в том числе погодные. На это обратил внимание аграриев и тех, кто в ответе за страду, Александр Лукашенко. Президент сегодня, 24 июля, посетил сельхозпредприятие «Восход» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За ходом уборки урожая глава государства традиционно следит внимательно и лично контролирует выполнение данных поручений. Приезд Александра Лукашенко в Атолино незапланированный. Хозяйство, которое находится в структуре Управделами Президента, известно как передовое. Но слабые места в работе все же есть. И это больше по части организации процесса. Президент в ходе инспекции сделает на этом акцент. А вот что касается урожайности в «Восходе», то результат неплохой. Но увиденным в Минском районе Президент остался доволен не везде. Речь идет о некоторых хозяйствах, чью работу с воздуха оценил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посмотрел я Минский район, надо за него браться принципиально, начиная от начальников. У него возле промышленных предприятий, допустим, ТЭЦ, три трубы. Знаешь?
– Конечно.
– Там вообще – что в Могилевской области: у него поля не перепаханы. У него в Ждановичах, поселках по 2-3-5 гектаров вообще брошенные земли. И это под Минском! Ужасные впечатления. Не скажу, что там катастрофа, как в Гомельской области, но это не Минского района земли. Здесь все должно быть вылизано, как у него, эти поля.
– Что тебе рапс дает в этом году?
– Господин Президент, рапс – планируем закончить уборку.
– Ты меня господином не величай, у меня от этого господина ничего нет.
– 55 центнеров.
– 55?
– Скромничает, конечно.
– 55 – это ух.
– Чуть больше будет.
– Это вообще молодец.
– Это рапс?
– Рапс.
– Первый раз вижу. Ты смотри – лес. Это поле у тебя больше 50?
– Да, здесь озимый рапс, мы уже убрали процентов 80. Думаю, что завтра мы уборку завершим полностью по рапсу.
– Влажность рапса какая?
– 11%.
– Так ты его практически не сушишь?
– Практически.