Лукашенко: за Минский район надо браться принципиально, начиная от начальников

В ходе уборочной необходимо придерживаться тактики и учитывать все сложившиеся условия, в том числе погодные. На это обратил внимание аграриев и тех, кто в ответе за страду, Александр Лукашенко. Президент сегодня, 24 июля, посетил сельхозпредприятие «Восход» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За ходом уборки урожая глава государства традиционно следит внимательно и лично контролирует выполнение данных поручений. Приезд Александра Лукашенко в Атолино незапланированный. Хозяйство, которое находится в структуре Управделами Президента, известно как передовое. Но слабые места в работе все же есть. И это больше по части организации процесса. Президент в ходе инспекции сделает на этом акцент. А вот что касается урожайности в «Восходе»‎, то результат неплохой. Но увиденным в Минском районе Президент остался доволен не везде. Речь идет о некоторых хозяйствах, чью работу с воздуха оценил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посмотрел я Минский район, надо за него браться принципиально, начиная от начальников. У него возле промышленных предприятий, допустим, ТЭЦ, три трубы. Знаешь?

– Конечно.

– Там вообще – что в Могилевской области: у него поля не перепаханы. У него в Ждановичах, поселках по 2-3-5 гектаров вообще брошенные земли. И это под Минском! Ужасные впечатления. Не скажу, что там катастрофа, как в Гомельской области, но это не Минского района земли. Здесь все должно быть вылизано, как у него, эти поля.

– Что тебе рапс дает в этом году?

– Господин Президент, рапс – планируем закончить уборку.

– Ты меня господином не величай, у меня от этого господина ничего нет.

– 55 центнеров.

– 55?

– Скромничает, конечно.

– 55 – это ух.

– Чуть больше будет.

– Это вообще молодец.